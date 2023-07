Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 17

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda percebe o clima hostil entre Marê e Orlando e deduz que seu plano foi um sucesso. Ítalo anuncia que todo o conselho do hospital se uniu a Marê para a construção da ala da maternidade. Érico desconfia da felicidade de Gilda. Todos ficam sabendo do motivo da briga entre Marê e Orlando. Sônia se preocupa quando Júlio afirma que o romance de Marê e Orlando terminou. Gilda pensa em uma nova chance de conseguir a guarda de Marcelino e sonda com Popó sobre a história de Rosa, suposta mãe do menino. Marê revela a Frei João que romperá o relacionamento com Orlando, e Marcelino a questiona sobre sua adoção.

VAI NA FÉ

Kate e Rafa mandam mais mensagens para Theo, que decide avisar à polícia. Dora se emociona ao ver Guiga. Wilma e Fábio iniciam o espetáculo para Dora. Lui canta no palco com Lumiar. Rafa não deixa Kate desistir do plano. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo acerta o pagamento do resgate. Eduardo canta uma música para Jenifer na igreja, e Hugo decide voltar para o terreno baldio onde dormia. Lui é surpreendido por Lulu Santos, e todos se emocionam. Hugo se preocupa ao ver que Kate e Rafa forjaram um sequestro. Theo chega para pagar o resgate. Hugo, Kate e Rafa se desesperam com a presença da polícia ao redor do terreno baldio.

TERRA E PAIXÃO

Aline não aceita dinheiro de Caio. Jussara aconselha Aline a lutar por Caio. Anely se prontifica a ajudar Irene contra Berenice. Ademir diz a Flor que prefere colocar Rosa em um convento a deixar a filha com a mãe. Irene contrata Rodrigo para retirar Berenice do bar. Aline flagra Gladys com Enzo e ameaça contar para Tadeu caso a diretora da escola não a readmita como professora.

A mando de Irene, Kelvin entrega a Rodrigo o papel com as anotações de Cândida. Rodrigo acompanha um oficial de justiça para entregar a ordem de despejo a Berenice. Aline pergunta a Antônio o motivo de o produtor ter contratado um geólogo para investigar suas terras.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em conversa com Glaucia, Vitor diz que admira a família Monteiro e reforça que deseja andar com os vencedores. Vitor fala para Glaucia que ela ganharia muito com o rapaz que conhece tudo sobre a principal concorrente dela. Com muitas qualidades e virtudes, Mariana e Amanda convidam Bassânio para trabalhar no Armazém, e ele aceita. Com celular quebrado e sem comunicação, Romeu finalmente consegue encontrar Julieta no fundo do Armazém. Julieta fica feliz, e eles se abraçam. Patrick esbarra com Romeu e Julieta em um momento de carinho e questiona ambos. Cansada de mentir, Julieta conta que é amiga de Romeu e pede para Patrick guardar segredo. Mauro diz para Alex que precisa trabalhar para sustentar a casa, e Alex pergunta até quando o pai será ausente.

Ellen, Ian e Nath pensam como encontrar o portal para o Mundo da Imaginação. A sós com Julieta, Patrick manda Julieta responder se ela está afim de Romeu. Romeu conta para Karen que Patrick sabe sobre relação dele com Julieta, e Karen sugere que ele acabe com a amizade antes que o pior aconteça. Sabendo que Patrick gosta de Julieta, Karen propõe um plano com o rival para separar Romeu e Julieta. Pórcia encontra pipocas, milhos e embalagens na casa dela e entende que o pai, Fausto, pegou o carrinho e as coisas de Bassânio. Fausto diz que jamais faria isso. Fred e Glaucia recebem mensagem da escola informando que Dimitri não vai às aulas. Glaucia diz ao marido que precisa mudar a educação dos filhos para não dar razão a Leandro. Romeu e Julieta se encontram na fonte abandonada para conversar sobre o vínculo deles. Os amigos do Lado Vila e Lado Torre aparecem no local.

