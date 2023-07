Resumo das novelas

SÁBADO, 15

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê e Orlando trocam acusações envolvendo a memória de suas famílias. Marcelino desperta com um mau pressentimento. Padre Donato sofre com a possibilidade de Marcelino ser adotado, e Frei Severo o acolhe. Érico se culpa por ter cedido à chantagem de Gilda e prejudicado Marê no passado. Marê se afasta de Orlando, e ambos ficam inconsoláveis com a briga. Gilda procura Orlando.

VAI NA FÉ

Lui e Lumiar comemoram a resposta de Lulu Santos. Clara estranha o comportamento de Rafa. Wilma e Fábio preparam o espetáculo para Dora. Fábio atrapalha o clima entre Lui e Lumiar. Rafa tem um pesadelo. Wilma reclama da presença de Lulu Santos no show. Kate descreve para Rafa o plano que tem contra Theo. Lumiar convida Ben e Guiga para o show de Dora. Jenifer estranha o tratamento que Rafa dá para Theo. Marlene e Bruna convidam Hugo para trabalhar entregando as quentinhas. Hugo ajuda Sol a fazer uma live. Érika ofende Sol durante a live. Ben vai sozinho para Lumiar. Rafa e Kate dão início ao plano do falso sequestro. Theo recebe um telefonema de Rafa e fica assustado.

TERRA E PAIXÃO

Irene e Berenice trocam ofensas. Antônio garante a Silvério e Vinícius, geólogo, que removerá Aline de suas terras. Jussara decide colocar sua casa à venda para ajudar Aline a pagar as dívidas. Médico orienta Luigi quanto ao retorno de Petra para casa. Franco não estende o prazo para Aline pagar a segunda parcela da dívida. Jonatas se oferece para ajudar Aline. Aline coloca a casa de Jussara à venda. Marino se recusa a sair da pousada, apesar de Andrade ter pedido para ele se retirar. Ademir anuncia a Flor que ele é pai de Rosa, e diz que pedirá a guarda da menina. Flor se recusa a ficar longe de Rosa. Caio se oferece para pagar a dívida de Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

