Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 14

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda pensa em como fazer Marê descobrir que Orlando é filho de Virgílio. Marcelino pede para ser adotado por Marê e Orlando após o casamento dos dois. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre suas origens para Marê. Justino e Popó chegam para estudar com Tânia, Celeste e Leonor. Ademar se recusa a dormir com Ione. Júlio confessa a Érico que desconfia de que a morte de Lucília tenha sido encomendada. Darlene se surpreende ao pensar em Gaspar. Gilda arma para que as cartas de Virgílio cheguem até Marê. Marê confronta Orlando sobre seu parentesco com Virgílio.

VAI NA FÉ

Theo e Érika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Érika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro, e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jen

TERRA E PAIXÃO

Caio deixa claro para Graça que vai casar com ela por Daniel. Lucinda elogia Nina para Jonatas. Berenice leva um susto ao ver um animal peçonhento no armário e vai atrás do responsável. Nina não aceita reatar com Jonatas. Marino prende Andrade ao flagrá-lo com Lucinda. Kelvin conta a Berenice que foi Irene quem mandou Ramiro colocar a cascavel no quarto da patroa. Aline confessa a Jussara que gostou de ficar com Caio. Caio pede a Luigi que o ensine como se portar e ter boas maneiras. Gladys aconselha Graça a não se encontrar mais com o delegado. Berenice invade a casa de Irene.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Téo e Lívia salvam Ian. Fausto apaga o fogo do apartamento. Alex chega preocupado no apartamento. Ian conta a Alex que está salvo graças aos super-heróis, Lívia e Téo. Alex agradece os rivais. Chilique, Muke e Fê Dengosa acham o carrinho de pipoca de Bassânio na estufa de Clara e resolvem pegar. Romeu e Nando são liberados pelo avô para comer no Monter Mercado. Na porta do mercado, Romeu vê a Julieta passando na rua e tenta chamá-la. Vera pergunta para quem Romeu está acenando. Nath revela a Ellen e Ian que tem dificuldade de brincar de imaginar. Hélio diz a Clara que a tentativa de levar Victor para trabalhar no CEC falhou, assim como Clara tentou na estufa. Mari e Amanda recebem candidatos para vaga de emprego. Patrick também deseja participar do processo seletivo. A gangue Pedalzera modifica o carrinho do Bassânio. O pipoqueiro tira satisfação com as crianças. Os membros do Pedalzera falam a Bassânio que encontraram o carrinho em uma casa. Ellen e Ian levam Nath para conversar com Clara, porque a menina está com dificuldade de imaginar.

Clara conta sobre o Mundo da Imaginação, um universo mágico onde tudo acontece. Dos candidatos, Patrick é o que apresenta o melhor resultado nas avaliações do processo seletivo. Hélio deixa Karen, Rosalina e Alex voltarem a treinar no CEC, só que dessa vez, sem mentira. Bassânio vai até o endereço indicado pelo Pedalzera e se encontra com Victor em casa. Bassânio pergunta o motivo de Vitor roubar o carrinho dele. Vitor diz que não tomou do pipoqueiro. Telma esbarra com Mauro [Felipe Roque] no hall do prédio. Sem saber que Mauro é pai de Alex e Ian, Telma conta sobre um incêndio no edifício e que os meninos ficam sozinhos na maior parte do dia. Segundos depois, Telma descobre que Mauro é seu vizinho e pai de Alex e Ian. Mauro diz que anda muito ocupado e agradece por Telma sempre ajudar os filhos. Victor procura Glaucia e diz que quer trabalhar no Monter Mercado.

