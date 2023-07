Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 13

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando se desespera ao saber da morte de Lucília, e Marê o conforta. Albuquerque confronta Gilda sobre Felipe e Lucília. Ademar se incomoda com o mal-entendido entre Ione e Bem-Te-Vi. Todos ficam horrorizados ao descobrir que Lucília está morta. Turíbio contrata Ivan como fotógrafo da Gazeta. Gaspar desconfia da morte de Lucília. Frei Leão pede que Albuquerque reconsidere seu tratamento com Tobias. Darlene pede para Gaspar se afastar. Marê e Marcelino apoiam Orlando durante o velório de Lucília. Gilda encontra o álbum de fotos de Orlando, Lucília e Virgílio.

VAI NA FÉ

Érika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jenifer é hostil com Fabrício. Helena procura Clara. Jenifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Érika ficam juntos. A participação de Sol no show importante é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula-show. Theo oferece dinheiro para Érika, que fica furiosa. Vitinho exige a retirada de Érika do filme de Lucas. Eduardo flagra Jenifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Érika inicia seu plano contra Sol, com a ajuda de Theo. A aula-show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados.

TERRA E PAIXÃO

Ramiro ataca Aline, que é salva por Caio. Jonatas comenta com Caio que a seguradora não pagará a indenização para Aline porque o incêndio foi criminoso. Aline conta a Caio que Ramiro tentou matá-la. Irene provoca Angelina. Nina flagra Luigi com Anely. Aline diz a Caio que os dois nunca seriam felizes juntos por causa da morte de Daniel. Antônio se nega a atender ao pedido de Irene para demitir Angelina. Ramiro confirma para Irene que Antônio está se encontrando com Berenice. Franco se declara para Yandara. Menah defende Mara e ameaça Elias. Luigi pede a Antônio para Anely ser sua secretária. Ramiro solta um animal peçonhento no armário de Berenice a pedido de Irene. Antônio promete a Caio deixar a vida de Aline a salvo se o filho se casar com Graça. Caio pede Graça em casamento.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Daniel relata a Telma que não está desistindo do sonho dele, mas não quer levar adiante a sociedade por medo de misturar o pessoal e profissional. Telma garante a Daniel conseguir separar as coisas. Daniel acha melhor eles continuarem amigos, e não sócios. Pessoalmente, Téo agradece Romeu pela chuteira, mas diz que o presente não muda a relação entre eles. Através do celular do pai, Romeu manda mensagem para Karen avisando que o aparelho dele quebrou. Julieta pergunta para Karen se tem notícias de Romeu, já que o menino não atende suas ligações. Karen mente e fala para Julieta que Romeu está falando com ela normalmente, insinuando que o problema seja a rival. Leandro convoca Nando e Romeu para um dia no escritório, prometendo criar valores aos netos. Ian não quer ficar em casa sozinho e pergunta a Alex se pode sair junto com ele, mas o irmão nega.Só resta o amigo imaginário, Leon, para ficar com o pequeno. Leandro conta aos netos a história de Flávia Monteiro, avó dos meninos. Ele explica que ela foi fundamental para a construção do império da família.

No Armazém, Julieta se incomoda com a aproximação de Patrick, fala que ele é chato e pede ao amigo parar de ficar insistindo em uma relação. Ian prepara uma comida no forno e tira um cochilo. Leon alerta sobre perigo, mas Ian não escuta. Victor diz a Hélio que não vai dar certo ele trabalhar no CEC com o pai, porque eles pensam de forma diferente. Téo e Lívia sentem cheiro de queimado e descobrem que a fumaça está vindo do apartamento de Alex e Ian. Jogando xadrez com Romeu, Leandro diz que se esforça para corrigir erros do passado e que não foi um pai presente quando Bernardo era criança. Romeu aconselha Leandro, pontuando que nunca é tarde para se aproximar de Bernardo. Julieta conversa com Patrick e afirma que ele é grudento demais. Rosalina encontra Alex e avisa que o apartamento dele está pegando fogo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também