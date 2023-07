Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 12

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê agradece a todos que contribuíram para a arrecadação de fundos para a maternidade. Lucília sente medo durante o passeio com Felipe. Todos vibram com o sucesso do cinema e do restaurante de Verônica. Gaspar insinua que o namoro de Érico e Verônica não é real, e Anselmo desconfia. Dom Vitório chega à Irmandade. Érico pede Verônica em casamento. Orlando se preocupa com o sumiço de Lucília. Felipe afirma a Gilda que cumpriu o combinado. Albuquerque anuncia a Orlando que Lucília está morta.

VAI NA FÉ

Clara é repreendida pelo Juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Érika. Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui. O médico de Dora sugere que Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo prestar seu depoimento. Érika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O Juiz chega a uma decisão.

TERRA E PAIXÃO

Aline diz a Jonatas que o tem como amigo. Kelvin conta a Luigi que Antônio tem visitado Berenice. Ademir reage quando Flor avisa que comprovará que ele é pai de Rosa. Aline sugere a Caio que consulte Enzo para descobrir quem está tentando manipulá-lo com as mensagens de Daniel. Nina aceita ser gerente da pousada de Lucinda. Caio confronta Enzo. Irene interna Petra em uma clínica. Um homem desconhecido examina as terras de Aline. Antônio diz a Caio que acha que é sua obrigação cuidar do filho de Daniel. Caio promete ao pai que pensará sobre se casar com Graça. Ademir resolve fazer o teste de DNA para saber se é pai de Rosa. Um geólogo confirma para Antônio que as terras de Aline contém riquezas. Antônio manda Ramiro se livrar de Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Téo lê o bilhete que veio junto com a chuteira. No papel, uma mensagem de Romeu pedindo desculpa em nome do Lado Torre. Leandro chama Glaucia e Fred no escritório e perguntam o motivo de Nando frequentar o CEC. O casal não tem ciência do fato. Glaucia responde ao pai que Nando é inocente e foi influenciado por Romeu. Leandro revela a filha que Nando tinha autorização para treinar no local. O velho Monteiro declara que Glaucia e Fred não tomam juízo para criar os filhos e que agora vai cuidar dos netos de forma decente.

Mariana pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu. Achando que a mãe vai sofrer com a verdade, Julieta diz que gosta de outro menino. Victor ajuda a mãe na estufa, mas faz tudo errado. Em conversa com Nando, Glaucia manifesta seu constrangimento pela mentira do filho. Nando pontua que Fred estava distraído quando assinou a autorização do CEC. Telma confessa para Daniel que sente falta da figura paterna na criação das filhas e que pensou nele para fazer esse papel. Telma também expressa a Daniel a esperança com o restaurante e que eles vão ser como uma família.

Leandro declara a Romeu que ele nunca vai treinar com Hélio. Romeu responde ao avô que conviveu com os Campos e que são ótimas pessoas. No quarto, Romeu joga o celular na parede e quebra o aparelho. Hélio afirma ao filho, Victor, que ele vai trabalhar com o pai no CEC. Telma diz para Daniel que encontrou o lugar perfeito para o restaurante. Na busca por um estabelecimento com o consultor imobiliário, Daniel fica apreensivo e afirma a Telma que acha melhor esquecer a sociedade entre eles.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também