Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 11

GLOBO

AMOR PERFEITO

Felipe planeja cumprir seu acordo com Gilda durante o passeio romântico com Lucília. Cândida comemora a decisão de Gaspar de suceder Anselmo na prefeitura. Todos se preparam para a inauguração do cinema da cidade. Ivan se oferece para fotografar o evento com Turíbio. Camilo, Violeta, Lili e Bem-Te-Vi chegam para a inauguração. Lili despreza Ivan. Ione sonha acordada com Bem-Te-Vi. Orlando se sensibiliza ao conversar com Lucília. Érico e Marê comemoram o sucesso de seus eventos.

VAI NA FÉ

Stuart é preso ao sair da mansão, e Wilma finge ser sua refém. Ricardo marca de se encontrar com Vanessa. Simas reclama de ter sido chamado como testemunha. Ricardo filma sua conversa com Vanessa. Theo invade a casa de Lumiar. Sol é convidada para cantar em um show importante, e Kate fica animada. Jenifer pede a Rafa para fotografar sua mãe. Sol e Clara se aproximam. Jenifer evita Eduardo na frente de Hugo. Rafa pede para Kate ajudá-lo a revelar as fotos de Sol em sua casa. Ben e Sol encontram Theo na casa de Lumiar. Kate e Rafa reatam o namoro. Clara discute com Helen e, ao chegar para a audiência, é hostil com Theo. O Juiz dispensa o depoimento de Clara, que se enfurece.

TERRA E PAIXÃO

Caio diz a Graça que sente que tem uma obrigação com Daniel. Irene pede a Luigi para não desistir de Petra. Andrade diz a Lucinda que não gosta da maneira como Marino olha para ela. Lucinda desabafa com Anely sobre Andrade. Irene coloca sal no bule de café para prejudicar Angelina. Rodrigo explica a Aline que ela pode não receber a indenização. Jonatas termina seu namoro com Nina. Gentil recebe uma carta misteriosa. Luigi pergunta a Kelvin se ele está dando remédio para Petra. Jonatas pede uma chance a Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ellen e Ian se divertem com brincadeiras de imaginação, fato que incomoda Nath. O carrinho de pipoca de Bassânio é roubado enquanto ele dorme. Vera pergunta para Romeu se a garota que ele gosta é a Julieta. A bandeira com o brasão do Pedalzera desaparece. Téo esquece a chuteira na casa de Lívia, e Karen pega para Alex danificá-la. Alex rasga a chuteira e joga nas mãos de Romeu. Ao caminhar pelo Residencial Verona, Téo nota a chuteira destruída na mão de Romeu. No Monter Mercado, Glaucia cutuca Vera com a atitude mentirosa de Romeu no CEC. Desesperado, Bassânio entra no Monter Mercado contando para Pórcia sobre o sumiço do seu carrinho. A gangue Pedalzera acusa Ellen, Ian e Nath por furto da bandeira. Na praça central, Mariana e Vera se esbarram e iniciam mais uma discussão. Vera pede para a família Campos ficar longe de Romeu. Mariana rebate Vera, relembrando que Romeu usou um nome falso para conviver no CEC. Daniel e Bernardo conversam na rua enquanto escutam comentários da vizinhança sobre a confusão na praça.

Bernardo e Daniel separam a briga das esposas. No Armazém, Daniel e Amanda acalmam Mari, assim como Bernardo ajuda Vera no Monter Mercado, aconselhando que o melhor é ela refletir o motivo de Romeu mentir tanto. Vera acha que o marido a define como péssima mãe. Bassânio comenta com Ellen, Ian e Nath que acredita que o Pedalzera pegou seu carrinho. Surpreendentemente, Ellen repara que a bandeira da gangue Pedalzera está em sua mochila. Nath fala para usar o objeto a favor deles. Hélio vai até o escritório de Leandro e pergunta o motivo de ele não deixar Romeu treinar no CEC. Leandro diz que já prepara o neto para o tênis e que não precisa da ajuda dele. Hélio repara no porta-retratos com a foto de Nando e pergunta para Leandro se Nando também é seu neto. Hélio expõe a Leandro que Nando também treina no CEC, a diferença é que o filho da Glaucia tem autorização dos pais. Téo recebe uma chuteira de presente.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também