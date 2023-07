Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 10

GLOBO

AMOR PERFEITO

Felipe garante a Gilda que dará um jeito em Lucília. Popó comunica a Érico que Lucília foi promovida a gerente do hotel. Marê pede que Verônica e Érico façam da noite de inauguração do cinema uma festa beneficente para a futura maternidade. Verônica aceita namorar Érico, e Júlio comemora. Anselmo tenta reatar com Verônica. Darlene é hostil com Gaspar. Felipe consegue se aproximar de Lucília. Gilda faz uma doação para o projeto de Marê. Ione pensa em rever Bem-Te-Vi. Gaspar planeja suceder Anselmo na prefeitura. Lucília aceita passear de barco com Felipe.

VAI NA FÉ

Ben e Sol ficam juntos. Eduardo conversa com Hugo sobre Jenifer. Theo sonha com Lumiar. Fábio e Dora reparam no entrosamento entre Lui e Lumiar. Ricardo questiona Orfeu sobre o paradeiro de Vanessa. Vitinho descobre a verdadeira identidade de Stuart. Duda e seus amigos enfrentam o falso ator, e ligam para Sol, que se desespera. Stuart intimida as crianças e foge com a pintura. Jenifer, Hugo, Eduardo, Bruna, Kate e Jairo chegam à casa de Sol, mas não encontram o bandido. O falso ator volta para a mansão, e Vitinho aciona a polícia. Stuart chama Wilma para fugir com ele.

TERRA E PAIXÃO

Incentivada por Caio e Jonatas, Aline decide seguir em frente e pede aos amigos para ajudá-la a limpar a terra. Antônio repreende Irene ao saber que foi a esposa quem provocou o incêndio na plantação de Aline. Aline estranha quando Caio diz que tem que pensar no que Daniel lhe deixou como responsabilidade. Irene ameaça demitir Angelina. Odilon flagra Luigi no quarto de Anely. Marino informa a Aline que ela deve ter um dinheiro do seguro a receber. Berenice encontra Antônio. Ramiro consegue remédios para Petra com a ajuda de Kelvin. Graça diz a Caio que teve outro sonho com Daniel, dizendo que deixaria um sinal para o irmão.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em chamada de vídeo, Romeu diz a Julieta que está de castigo e não pode passar do Boulevard Verona e que suspeita que Rosalina tenha enviado a foto dele treinando no CEC para os pais. Glaucia comenta com Fred que Romeu não é o favorito de Leandro, que, na verdade, só passa mais tempo com o avô. Glaucia fala para Nando estar preparado para desbancar o primo. Os pais de Nando não desconfiam que o filho também treinava no CEC. Em conversa séria com Hélio, Victor declara ao pai que jamais será um bom profissional no Armazém, um mercadinho de bairro, e pontua que o pai sempre duvidou da capacidade dele. Ellen, Ian e Nath acampam na estufa de Clara. A cachorra Trufa aparece para ficar com as crianças. Cansado do Lado Vila, Victor visita o Boulevard e afirma a si mesmo que combina com o moderno do Lado Torre.

Alex vai até a casa de Lívia e entrega um presente de agradecimento do pai para Telma, por ter recebido os filhos na casa dela outro dia. Alex debocha de Téo, que também está presente na casa da namorada, alegando que ele não foi convidado para o encontro na casa de Lívia no dia anterior. Téo pergunta para Lívia o porquê mentiu para ele. Telma liga para Daniel no meio do compromisso para marcar um encontro sobre os projetos. Daniel diz que está em um jantar na casa do Enzo e Amanda. Telma quer saber se Mariana também está no jantar. No hall de entrada, Karen pergunta para Alex se ele suspeita quem é o dedo-duro que se comunicou com a família Monteiro. Ele aposta no Téo, acreditando que o rival tenha inveja de Romeu. Karen diz a Alex que vai se vingar de Téo. A gangue Pedalzera invade a estufa de Clara, onde Ellen, Ian e Nath acampam, e tentam aprontar com o trio, mas Trufa impede o bando. Preocupada, Mariana comenta com Daniel que Julieta pode estar gostando de Romeu.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também