Resumo das novelas

SÁBADO, 8

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília confessa que deseja a parte do hotel que pertence a sua família, e Gilda se revolta. Érico pede Verônica em namoro. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Lucília ameaça contar à polícia que Gilda é a assassina de Leonel. Ítalo informa a Marê que o Conselho do hospital aprovou a campanha de arrecadação de fundos para construir a maternidade. Cândida e Anselmo anunciam seu apoio ao projeto de Marê. Gilda propõe fazer um acordo com Lucília, mas aciona Sílvio contra a moça. Orlando conversa com João sobre Darlene e Clara. Lucília trai Orlando. Gilda mostra a Felipe uma foto de Lucília.

VAI NA FÉ

Hugo tenta se explicar para Jenifer. Guiga fala com os policiais, e Yuri se apavora. Jenifer sugere que Hugo compareça à audiência. Clara conversa com Rafa sobre Kate. Ben esclarece Guiga e Yuri detalhes sobre o caso deles com a empresa farsante. Hugo desabafa com o Pastor Miguel. Érika presencia uma discussão entre Theo e Sol e posta em seu blog. Lui evita Lumiar. Yuri e Guiga fazem uma live de retratação. Lumiar fica tensa na presença de Lui. Hugo aparece na audiência, e Jenifer fala com Ben, que tenta inclui-lo como testemunha. Marlene leva Eduardo para esperar por Jenifer em sua casa. Ricardo pensa em usar Vanessa para ajudar na defesa de Theo. Jenifer leva Hugo até sua casa e encontra Eduardo. Theo invade a casa de Lumiar. Lui e Lumiar fazem as pazes. Ben pede Sol em casamento.

TERRA E PAIXÃO

Caio se surpreende com a proposta de Graça. Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline. Ademir alerta Caio para o interesse da família de Graça no dinheiro do sobrinho. Caio recebe uma mensagem do celular de Daniel pedindo para o irmão cuidar de seu filho. Caio avisa a Graça que alguém está usando o chip do celular de Daniel para mandar mensagem para ele. Graça inventa para Caio que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão. Angelina desconfia de que Irene esteja por trás do incêndio na plantação de Aline. Caio avisa a Aline que ela perdeu sua safra.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

