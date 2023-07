Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 7

AMOR PERFEITO

Gilda furta as cartas de Virgílio e Maria Eugênia do quarto de Lucília, mas deixa uma cair sem perceber. Lívia pede ajuda a Frei Leão para aproximar Albuquerque de Tobias. Popó e Adélia se surpreendem com a mudança de comportamento de Ivan. Gilda deduz que Lucília está tramando um golpe contra ela. Érico fica desconfortável ao encontrar Romeu. Jesus afirma a Marcelino que sua mãe está viva. Érico confessa a Verônica que teve um relacionamento com Romeu. Gilda confronta Lucília.

VAI NA FÉ

Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vence um embate contra Ben diante do Juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jenifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária à Clara. Wilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu. Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Ben conforta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jenifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no fim de semana e fica interessado. Guiga reclama de Yuri ter dado seu endereço durante a live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo. Policiais civis chegam à casa de Guiga. Jenifer encontra Hugo.

TERRA E PAIXÃO

Irene promete se vingar de Caio. Graça procura Marino exigindo que ele assuma o filho que ela está esperando. Daniel é sepultado. Tadeu descobre que o filho que Graça espera é de Marino. Gladys sugere que eles usem a gravidez de Graça para conseguir dinheiro da família de Antônio. Irene reage quando Antônio sugere dar a sucessão para Caio. Irene procura Graça para convencê-la de se casar com Caio. Anelyaconselha Luigi a conquistar Antônio para garantir a sucessão. Luigi presenteia Irene com um coração de cristal. Irene retribui ao presente que ganhou de Luigi, dando ao genro um relógio de Daniel. Graça diz a Caio que quer se casar com ele.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vera diz a Hélio que está no CEC para buscar o filho. Leandro afirma que Rômulo chama Romeu e é o neto dele. Romeu expõe que Hélio não sabia sua verdadeira identidade e que mentiu para todo mundo. Ainda no CEC, Leandro vai até o escritório de Hélio e diz que o rival passou dos limites. Hélio reforça que não sabia da situação. Hélio fala a Leandro que nunca quis tirar Romeu dele; Leandro expõe que a família dele já roubou Romeu uma vez. Furioso, Hélio manda Leandro tirar Mariana dessa história. Leandro enfatiza que Mariana já tentou sequestrar Romeu uma vez e que ele poderia fazer o mesmo agora. Vitor compartilha com Clara que foi expulso injustamente do Armazém e que deixou de pagar as contas para investir em um café melhor; Clara diz que Mariana e Amanda tem toda razão de demitir o filho. Lívia e Julieta perguntam para Téo e Patrick se foram eles que avisaram os Monteiro. Nando foge do CEC antes que seja visto.

Após a família Monteiro sair do CEC, Hélio aborda Alex, Karen e Rosalina e questionam se eles sabiam que Rômulo era Romeu Monteiro; Hélio suspende o trio por mentir e acobertar o amigo. Na casa de Romeu, Leandro expressa que está desapontado com o neto. Vera assegura que Romeu nunca mais vai sair do condomínio. Bernardo esclarece que Romeu está proibido de frequentar o CEC e que, por enquanto, ele vai ter que fazer o que Vera solicitou. Téo e Patrick reforçam para Lívia que eles não contataram a família Monteiro, Lívia suspeita da irmã. No seu quarto, Karen faz desenho romântico com Romeu e sozinha, admite que seu plano em comunicar a família Monteiro foi um sucesso.

Mais tarde, Romeu diz a Bernardo que Vera pega muito no seu pé, Bernardo pede para o filho não mentir novamente. Mariana tem flashback com o Romeu. Mariana diz para Amanda que está preocupada com o lance do Romeu e questiona se o garoto que Julieta está apaixonada é o jovem Monteiro. Para se distrair, Amanda convida Mari para jantar na casa dela. Daniel e Enzo se encontram na rua e Enzo também chama Daniel para jantar em sua casa. Pedalzera descobre que Ellen, Ian e Nath frequentam a estufa, achando que lá é o esconderijo deles. Coincidentemente, Mari e Dani se encontram na casa de Amanda e Enzo.

