Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 6

GLOBO

AMOR PERFEITO

Albuquerque alerta Gilda sobre o envolvimento de Lucília com Galdino. Gilda pede que Albuquerque anule a investigação contra Lucília e liberte Galdino, deixando o colar da mãe de Marê com ela. Lucília afirma a Orlando que foi Gilda quem assassinou Leonel. Marê pede ajuda a Anselmo para criar a ala da maternidade no hospital, e Cândida se sensibiliza. Orlando revela a Marê e Júlio que foi Gilda quem atirou contra Leonel. Anselmo comunica que deseja ter Gaspar como seu sucessor na prefeitura. Gilda descobre que Orlando é filho de Virgílio Lopes.

VAI NA FÉ

Kate chora, e Sol a acolhe. Theo coloca Rafa contra Kate. Ricardo pensa em seguir a estratégia de Lumiar na audiência. Kate decide testemunhar contra Theo. Yuri afirma que recuperará todo o dinheiro que Guiga perdeu por sua causa. Marlene e Duda descobrem o conteúdo da caixa de Carlão que ficou com a menina. Clara se preocupa com Rafa. Yuri arruma um novo patrocinador, e Guiga fica interessada. Vitinho e Wilma sugerem que a segunda parte do filme de Lucas seja feita no Refúgio. Kate fica abalada ao ver Rafa com Theo. Guiga descobre que o patrocinador que Yuri conseguiu é uma fraude. Lui se recusa a falar com Lumiar. Kate inicia seu depoimento. Stuart insiste em ir à casa de Marlene. Rafa tem uma crise de ansiedade, e Kate tenta ajudá-lo.

TERRA E PAIXÃO

Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel. Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu comunica os pais que mentiu sobre o namoro com Rosalina, porque na verdade ele conheceu uma menina do Lado Vila e achou que os pais iriam ficar bravos. Vera quer saber quem é a amiga do Lado Vila. Pedalzera tem esconderijo invadido e destruído com mensagem do Rollezera. Romeu encontra com Rosalina e diz que eles tinham um combinado em relação ao namoro falso, Rosalina declara que se sentiu usada, mas Romeu afirma que ela foi traidora por revelar a verdade para Vera.

Amanda comenta com Mari que elas precisam tomar uma decisão mais séria em relação ao Vitor no Armazém. Na fonte desativada, Julieta e Romeu se questionam até quando eles vão esconder a amizade. Mariana e Amanda revelam a Vitor que ele está fora da sociedade do Armazém Vila das Flores; Vitor declara que vai ter volta. Pedalzera destrói os patins de Ellen, Nath e Ian. Hélio comenta com Bernardo que vai ficar de olho nas modificações e obras feitas no Instituto Casa de Castanheiras.

Patrick e Téo contam na frente de Lívia e Julieta que Rômulo é Romeu Monteiro, neto de Leandro Monteiro; Lívia pergunta se Julieta já sabia, mas ela nega. Os amigos de Julieta mandam ela revelar a notícia de Romeu para Hélio. Julieta chora no vestiário do CEC. Fred mostra para Leandro e Vera um e-mail em anônimo, indicando que Romeu treina no CEC. Leandro e Vera aparecem no CEC. Nando se esconde para não ser visto pela família. Hélio pergunta o que os integrantes da família Monteiro fazem no CEC.

