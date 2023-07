Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 5

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino, Marê, Orlando e os religiosos comemoram a permanência do menino na Irmandade. Gilda se revolta, e Lucília a apoia. Albuquerque confronta Justino. Gaspar faz questão de indenizar Popó por sua bicicleta quebrada no acidente que vitimou Darlene. Gaspar é gentil com Darlene e Clara. Gilda decide investigar o passado de Frei Severo. Justino afirma que se inscreverá no curso de Tânia. Lucília deduz que foi enganada por Péricles. Lucília tenta negociar com Orlando. Galdino confessa a Albuquerque que invadiu a casa de Verônica a mando de Lucília.

VAI NA FÉ

Rafa entende errado o que Kate fala e prepara um ensaio fotográfico para ela. Lumiar chega ao Refúgio e é acolhida por Fábio. Fábio tenta ajudar Lui a desculpar Lumiar. Clara procura Helena. Kate conversa com Rafa sobre Theo. Vitinho acusa Stuart sobre os roubos de objetos da mansão. Rafa discute com Clara. Sol consola Kate. Stuart inventa uma desculpa e todos ficam contra Vitinho. Rafa procura Theo. Dora tenta ajudar Lumiar. Theo leva Rafa ao bar de Orfeu. Sol é convidada para cantar em um programa de TV. Lumiar tenta conversar com Lui. Rafa liga embriagado para Kate, é manipulado por Theo.

TERRA E PAIXÃO

Ademir aconselha Caio a conversar com Daniel. Caio mostra a Angelina uma foto que Cândida lhe deu. Lucinda avisa a Anely que a irmã irá ao jantar na casa de Tadeu com a família. Após Antônio comunicar a Daniel que o filho só terá a sucessão depois de casar com Graça, o advogado acorda com a noiva a data do casamento. Angelina resiste e não conta a Caio que Daniel está apaixonado por Aline. Caio acusa Daniel de traidor e mostra ao irmão a foto de Irene vestida com uma roupa sensual, anunciando diante da família que a madrasta era prostituta.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Fausto encontra com Glaucia na portaria e expõe que Bernardo está fazendo um jantar na casa dele e que ela não foi convidada. A influenciadora Giovanna Chaves marca presença na inauguração da nova loja do Boulevard Verona. Alex, Nando e Karen encontram Lívia e Julieta na fila para tirar foto com Giovanna Chaves. Na casa de Téo, Patrick e o amigo conversam sobre as suspeitas de Rômulo (Romeu); Téo e Patrick resolvem procurar na internet mais informações de Leandro Monteiro. Glaucia chega com Dimitiri e Fred no apartamento de Bernardo para o encontro que não foram chamados. Rosalina afirma a Romeu que depois da reunião familiar ela deseja ir ao evento da nova loja; Romeu declara que será impossível, já que seria chato sair no meio do jantar. As crianças do Lado Vila e Lado Torre discutem no meio da fila e perdem a oportunidade de tirar foto com Giovanna Chaves. Patrick e Téo descobrem que Rômulo na verdade é Romeu Monteiro.

No quarto do Romeu, Rosalina diz ao garoto que não aguenta mais os parentes dele e fingir que eles namoram; Romeu não disfarça alegria. Rosalina e Romeu arquitetam briga na frente da família Monteiro e anunciam o término. Amanda percebe que Vitor não pagou as contas do Armazém nos últimos meses. Mais tarde, Alex, Lívia, Karen, Julieta e Romeu ficam presos no elevador. No hall, Vera conversa com Rosalina, que fala que ela e o filho são muito novos para namorar e que em breve a amizade continua. Rosalina resolve contar toda a verdade a Vera; ela explica que o namoro foi tudo invenção e que Romeu esconde alguma coisa dela. Mal acostumada com o elevador, Julieta desmaia no veículo.

Fausto não atende o interfone e as crianças ficam desesperadas. O elevador é consertado e os meninos são salvos. No quarto, a sós, Karen manda Julieta se afastar de Romeu, porque ela pode prejudicar a vida dele. Romeu volta para casa e tem uma conversa séria com os pais; Bernardo e Vera declaram saber do namoro falso entre ele e Rosalina.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também