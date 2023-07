Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 4

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino provoca uma confusão no Fórum, mas acaba convencendo o Juiz a ouvir o que ele tem a dizer. Celeste conversa com as famílias das crianças que ajudaram Marcelino e Manoel a fugirem da escola. Érico e Verônica se preparam para a viagem para o Rio de Janeiro. Albuquerque se revolta com a atitude de Justino. Tobias se preocupa com a falta de amor de Albuquerque por ele. O caso da guarda de Marcelino é concluído.

VAI NA FÉ

Lumiar e Kate conversam sobre Theo. Ben avisa a Sol que a continuação da audiência já foi marcada. Lumiar pede para Ricardo assumir o caso de Theo. Guiga e Yuri pedem para Rafa fotografar o chá-revelação deles. Lumiar entrega para Ben as provas que tem sobre a falsificação do exame de DNA. Ricardo anuncia a Theo que cuidará do seu caso. Yuri revela a farsa de Guiga durante a live do chá-revelação. Guiga perde vários contratos, e Yuri tenta se desculpar. Lumiar procura Sol. Clara questiona Rafa sobre seu namoro. Ben incentiva Kate a contar a verdade para Rafa. Clara decide ceder à chantagem de Theo, e Helena fica indignada. Kate procura Rafa.

TERRA E PAIXÃO

Aline cede às investidas de Caio, mas confessa que o amor que sente por ele é de amizade. Ademir alerta Kelvin para ter cuidado com Ramiro. Caio desabafa com Daniel sobre a paixão que sente por Aline. Lucinda se oferece para promover um encontro entre Angelina e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de Agatha. Jurecê permite que Franco se encontre com Yandara. Angelina revela a Marino que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice. Gladys provoca Enzo. Gladys conta a Graça que descobrirá se Luigi tem mesmo um castelo na Itália. Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Karen aciona o alarme de incêndio do CEC e Hélio retira os alunos e funcionários do clube. Na rua, em frente ao CEC, Romeu e Julieta se juntam ao grupo de amigos; os colegas perguntam onde eles estavam. Ao mexer no lixo, Amanda encontra embalagens de café comercializadas na Monter. No Armazém, Fausto acompanha Amanda brigar com Vitor por vender café da concorrência. Por acreditar que Ellen, Ian e Nath são do grupo Rollezera e que estão aprontando, a gangue Pedalzera cancela acordo de paz com o trio. Fausto revela a Vera que o Armazém está vendendo o mesmo café do mercado dela. Téo nota Rômulo (Romeu) entrando na Monter Holding. Vera vai até o Armazém tirar satisfação com Mariana. Mari diz a Vera que não roubou as embalagens de café que estavam faltando na encomenda. Amanda declara que Vitor usou o café da empresa Monter Mercado, mas que pagou por eles. Vera diz que a atitude foi vergonhosa e insiste em acusar os rivais de roubo, alegando que irá até a delegacia.

Telma convida Alex e Ian para almoçar na casa dela; Lívia não gosta de encontrar o adversário em seu apartamento. Após insistência de Romeu, Rosalina vai treinar tênis com ele e Leandro. Leandro comenta com Rosalina que o treino é de quatro horas. O fornecedor entrega a caixa dos cafés restantes para Vera e Gluacia, que percebem que Mariana e Amanda estavam falando a verdade. Amanda e Mari notam o entregador saindo da concorrência, Monter Mercado, e cobram Vera por calúnia; Vera pede desculpa pela acusação injusta. Rosalina não gosta do treino e afirma a Romeu que ele quer se vingar dela; Romeu declara que se ela quer namorar com ele vai ter que comparecer ao treino de tênis toda semana. O interfone toca durante o almoço na casa de Telma; Telma diz para Lívia que Téo está subindo para o apartamento e Lívia fica desesperada.

No hall do edifício, Téo vê Rômulo (Romeu) com Leandro Monteiro entrando no elevador. Impedindo que Téo veja Alex em sua residência, Lívia aparece na recepção do prédio, se encontra com Téo e afirma que ele não pode ir ao seu apartamento por motivos familiares. Os amigos do Lado Torre comentam sobre a inauguração de uma nova loja no Boulevard Verona; Nando sugere ir até o evento, mas Romeu diz que não consegue já que ele e Rosalina têm um jantar com o avô.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também