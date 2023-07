Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 3

AMOR PERFEITO

Marcelino insiste para participar da audiência, e todos explicam que não é permitida a entrada de crianças no fórum. Marê acalma Marcelino. Érico e Verônica planejam sua viagem para o Rio de Janeiro. Marcelino recebe a visita de Jesus. Tem início a audiência pela guarda de Marcelino. As crianças ajudam Marcelino e Manoel a fugir da escola, e Justino os leva até o local da audiência. Gilda presta seu depoimento ao Juiz, orientada por Edvaldo. Severo depõe, quando Marcelino irrompe no fórum.

VAI NA FÉ

Lumiar ameaça convocar Antônio como testemunha se Ben usar o vídeo de Grazi contra Theo. Vitinho acusa Stuart de roubo. Orfeu sugere que Lumiar questione Kate sobre Theo. Jenifer recebe uma mensagem de Hugo. Clara desconfia ao saber que Lumiar pretende falar com Kate. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo. Kate ajuda Sol a divulgar um vídeo sobre a aula-show. Clara pede para Lumiar não contar para Rafa que Kate foi amante de Theo. Yuri se irrita com a exposição que Guiga faz em cima da gravidez. Vitinho decide colocar uma câmera de segurança escondida na mansão. Lumiar procura Kate.

TERRA E PAIXÃO

Aline diz a Daniel que não deixará de ver Caio. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital. Berenice chega ao bar depois de viajar de carona. Kelvin e Ramiro observam Daniel e Aline se beijando. Kelvin conta a Flor que Daniel e Aline estão juntos. Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado. Irene alerta Petra para ficar de olho em Luigi. Ademir fica sabendo por Flor e Kelvin que Aline está com Daniel. Berenice pede ajuda a Kelvin para conquistar Antônio. Daniel diz a Gladys que pensa em se casar com Graça em outra cidade. Caio declara seu amor a Aline e pede uma chance para a professora.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em conversa com Leandro, Bernardo fala que não quer voltar para a Monter Holding, mas que deseja estar à frente do “Instituto Casa de Castanheiras”, nome do centro cultural que será criado na antiga propriedade de Telma; Leandro aceita a proposta do filho. Dimitri revela a Nando que faz parte da gangue Pedalzera, que inclusive é líder do grupo. Nando acredita que encontrou um novo estilo após Glaucia comprar novas roupas para ele. No hall do Residencial Verona, Telma pergunta para Ian e Alex sobre os pais dos meninos; eles respondem que o pai trabalha muito e quase nunca se encontram com ele. Uma caixa de encomenda chega no Armazém, diversos cafés estão no pacote. Vitor diz para Mariana e Amanda que as embalagens de café são da concorrência, Monter Mercado. Leandro pergunta para Enzo como está a imagem dele em relação aos moradores do Lado Vila e se Hélio comentou algo; Enzo declara que os moradores estão felizes e que Hélio ficou surpreso.

