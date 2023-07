Resumo das novelas

SÁBADO, 1

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino. Gaspar se afasta para que João fale com Darlene. Ivan se surpreende com a preocupação genuína de Gaspar em relação a Darlene. Clara visita Darlene. Leonor e Tânia comemoram o apoio de Anselmo à promoção de seu curso noturno. Leonor alerta Tânia sobre o interesse de Turíbio. Severo não é honesto com Júlio quando o advogado pergunta sobre o passado do frei. As crianças se divertem no cinema. Marê garante a Ítalo que levantará o dinheiro para construir sua maternidade. Marê, Orlando e os freis comentam sobre a proximidade da audiência, e Marcelino ouve.

VAI NA FÉ

Lumiar destrói as alegações de Lui. Sol tenta convencer Kate a testemunhar contra Theo. Orfeu liga para Ricardo. Rafa cuida de Kate. Ricardo gosta de saber que Jenifer está apoiando Ben na audiência contra Theo. Ben inicia seu interrogatório com Rosário, mas Lumiar desqualifica o depoimento da senhora. Ben recebe o vídeo de Grazi. Jenifer reconhece a voz de Hugo no vídeo. Ben decide mostrar o vídeo que recebeu para Lumiar. Jenifer afirma à Sol que não perdoará Hugo. Lui reclama de Lumiar para Vitinho. Lumiar ameaça Antônio. Ben mostra o vídeo para Lumiar, que se surpreende com a confirmação da existência de Grazi.

TERRA E PAIXÃO

Antônio avisa que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual o corpo de Agatha não está no caixão. Caio exige que Marino descubra o que aconteceu com o atestado de óbito de Agatha. Jonatas observa Aline com Daniel e comenta com Gentil. Jonatas diz a Aline que está decepcionado com ela. Graça diz a Gladys que está grávida. Ademir elogia Lucinda. Caio conta a Daniel que está apaixonado por Aline. Daniel exige que Aline se afaste de Caio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

