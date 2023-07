Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 30

Gaspar persegue Orlando e tenta atingi-lo com seu carro, mas acaba causando um acidente com Darlene. Orlando presta socorro a Darlene, e Gaspar se desespera. Darlene desperta e insiste em ficar com Clara, mas Orlando afirma que a moça precisa passar a noite em observação no hospital. Orlando confronta Gaspar e decide denunciá-lo a Albuquerque por tentativa de assassinato. Albuquerque alerta Gilda sobre a situação de Gaspar. Clara teme perder a mãe. João se incomoda ao ver Gaspar próximo a Darlene. Gilda vai ao encontro de Orlando e é surpreendida por Marê.

VAI NA FÉ

Lumiar fica abalada com o vídeo. Sol não consegue falar com a vizinha da casa, dona Rosário. Lumiar envia o vídeo para Theo, que se aconselha com Ricardo. Lumiar tenta conversar com Dora sobre Theo. Ben pede para dormir com Sol. Hugo liga para Jenifer. Orfeu ameaça Theo para Ricardo. Sol e Ben levam Janaína para falar com Rosário. Lumiar se recusa a receber ajuda de Lui. Ricardo orienta Theo sobre o vídeo que ele recebeu. Lui dá uma entrevista para Anthony. Theo consegue enganar Lumiar. Ben avisa a Lui que ele pode ter prejudicado Sol. Wilma percebe que seu prêmio mais valioso sumiu e comenta com Stuart. Anthony e Érica tentam entrevistar Theo. Lui se prepara para dar seu depoimento.

TERRA E PAIXÃO

Aline rejeita a proposta de Daniel. Aline afirma para Jussara que Daniel é honesto. Berenice descobre que está no Rio de Janeiro. Gladys questiona Tadeu sobre o extrato da conta bancária. Gladys pede a Enzo que vá à escola auxiliá-la com seu laptop. Caio não entende por que o médico de Agatha o aconselha a não exumar o corpo da mãe. Berenice pede a ajuda de Kelvin para voltar à Nova Primavera. Luigi e Petra conversam com Irene sobre a sucessão. Gentil incentiva Jonatas a declarar seu amor por Aline. Aline comunica a Daniel que não desistirá de seu sonho, nem de suas terras. Caio fica surpreso ao ver o caixão de Agatha vazio.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na casa da família Campos, Clara diz a Hélio que Leandro pode estar mudando. Hélio e Mariana não confiam no velho Monteiro. Patrick avança para cima de Romeu/Rômulo, mas cai e se machuca. Em conversa particular com Amanda, Enzo revela que não vai sair da Holding e que Leandro não é uma pessoa ruim e que o problema é a briga das famílias, pedindo para a esposa não se envolver. Amanda diz a Enzo que para ela é complicado, já que é sócia e melhor amiga de Mari. Vera conta ao marido, Bernardo, que Leandro não vai demolir a casa que pertencia a Telma e o fato pode ser um sinal para Bernardo voltar à empresa, já que ele pediu para deixar o imóvel intacto. Julieta e Lívia observam Rosalina passando batom antes do treino. Em aula particular, Romeu e Téo começam a treinar juntos. Enquanto Lívia faz a maquiagem em Julieta, elas conversam sobre a possibilidade de Daniel e Telma namorarem. Karen nota Julieta com maquiagem.

No vestiário, Romeu elogia Téo. Antes de ir embora, Romeu deixa a carteira com documento cair, Téo tenta ajudá-lo, mas Romeu se desespera para o rival não descobrir sua verdadeira identidade. Patrick se encanta por Julieta de maquiagem no rosto. O experimento do café do Vitor não agrada Julieta e os amigos. Telma diz para Daniel que está feliz em realizar o sonho ao lado dele. Telma pede para a filha, Lívia, deixar uma correspondência que recebeu por engano na casa dos Monteiro. Ao chegar no andar, Lívia vê Romeu/Rômulo saindo do corredor do apartamento dos Monteiro. Trapaça comenta com Fê Dengosa que o plano delas em criar o Rollezera deu certo. Disfarçado, Vitor entra na Monter Mercado para comprar pó de café importado. Ardilosa, Karen diz a Patrick que ouviu Lívia e Julieta falarem tantas coisas bacanas sobre ele. Patrick acha que Julieta estava maquiada para agradá-lo. Bernardo vai até a Monter Holding conversar com Leandro, e Glaucia fica preocupada com a volta do irmão.

