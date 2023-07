Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 29

GLOBO

AMOR PERFEITO

Donato e Severo vão ao encontro de Júlio para falar sobre o documento de Gilda. Tobias teme perder o amor de Lívia e Albuquerque após o nascimento de seu irmão. Júlio comenta com Marê, Severo e Donato que Gilda pode ser favorecida pela Justiça, por sua situação financeira. Padre Diógenes fica exultante com o estado do cinema de Érico. Júlio anuncia que conseguiu uma audiência com o Juiz para o caso de Marcelino. Sílvio ameaça Gaspar. Gaspar arma contra Orlando.

VAI NA FÉ

Lumiar discute com Lui. Sol se impressiona com a quantidade de pessoas inscritas em sua aula-show. Ben questiona Eduardo sobre seu relacionamento com Jenifer. Wilma decide ajudar Stuart a decorar suas falas. Vitinho percebe que a coleira de brilhantes de Liza desapareceu. Ben se preocupa ao saber que Neide testemunhará a favor de Theo. Orfeu manda um de seus capangas encontrar o vídeo de Hugo ameaçando Grazi. Dora pede para Lumiar fazer as pazes com Lui. Jenifer e Eduardo cuidam da horta. Sol tem um sonho revelador. Dora pede um show de despedida. Lui ensina Lumiar a tocar violão. Eduardo e Jenifer ficam juntos. Sol encontra a casa para onde Theo a levou quando eram jovens. Lumiar recebe o vídeo de Hugo ameaçando Grazi.

TERRA E PAIXÃO

Jussara tenta convencer Aline de que Daniel está enrolando a filha. Luigi conta a Caio que Daniel assinou um documento às escondidas oficializando a sucessão. Irene convence Daniel a dar um golpe em Aline para conseguir as terras que Antônio deseja. Franco revela a Antônio que foi Luana quem pagou a parcela do empréstimo de Aline. Anely lembra a Luigi que ele casou com documento falso. Caio reclama de Daniel com Aline. Rodrigo comunica a Caio que o corpo de Agatha deve ser exumado para comprovar que ele é filho dela. Ademir se hospeda na pousada de Lucinda. Daniel propõe a Aline que venda as terras e vá morar em outro lugar com ele.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Fausto nota Bernardo saindo do CEC. Ellen, Ian e Nath mandam Pedalzera deixar eles em paz e mentem alegando que são a gangue Rollezera. Momento depois, Romeu se depara com Karen na portaria e ajuda a amiga a procurar quem colocou cola na lata de tinta. Bernardo admite para Vera que encontrou com Hélio e que Leandro não pode derrubar um patrimônio histórico. Vera diz que ele não deve bater de frente com Leandro. Fausto visita Leandro e expõe que viu Bernardo saindo do CEC. Crânio descobre que Trapaça o sabotou, e grupo concorda em punição. Fausto fica bravo com Pórcia por dedicação com Bassânio. Vitor está empenhado em reformular o café do Armazém. No escritório da Monter, Enzo diz a Leandro que está sendo cobrado pela família e que precisa pedir demissão. Leandro não quer que ele saia da Holding e oferece uma proposta. Pórcia prepara um material para Bassânio estudar. Ele diz que é melhor eles não terem contato, porém não conta que Fausto pediu para ele ficar longe da filha.

Glaucia se encontra com Bernardo e pergunta se ele está bem. Ela fala que o irmão vai ser mais feliz fora da Holding e que deseja contratar o serviço dele para reformar a casa dela. Bernardo pergunta se Glaucia quer mantê-lo longe da empresa. A manifestação começa. Telma chega com Daniel, e os moradores olham torto. Telma diz à população que é contra a demolição e que vendeu a casa por necessidade, ela reforça que não tem laços com Leandro e que está do Lado Vila. Na sorveteria, Romeu diz para Karen que não aguenta mais o namoro falso com Rosalina. Ela fala para mostrar para Rosalina o lado ruim de namorar com um membro dos Monteiro. Saindo de um carro de luxo, Enzo aparece na mobilização, e os moradores gritam o chamando de traidor. Hélio diz que ele não é bem-vindo no local. Enzo declara que está representando Leandro e que traz boas notícias: Leandro não vai demolir o imóvel e transformará o espaço em um centro cultural de Castanheiras. Patrick cerca Romeu/Rômulo para se vingar.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também