Resumo das novelas

AMOR PERFEITO

Gaspar vai atrás de Gilda, e Luís aciona Ivan. Gilda confessa a Gaspar que se apaixonou por Orlando. Cândida interrompe a conversa de Gilda e Gaspar. Gaspar revela a Anselmo que foi cúmplice de Gilda em um golpe contra Leonel e Marê. Lucília apoia Gilda. Tânia e Leonor fazem uma proposta ao prefeito. Gilda pede ajuda a Sílvio para neutralizar Gaspar. Tânia se sensibiliza ao ver Luís. Cândida pede que Gilda dê uma nova chance a Gaspar. Um Oficial de Justiça apresenta a Severo o pedido de guarda de Marcelino, feito por Gilda.

VAI NA FÉ

Orfeu é preso. Clara recebe intimação para depor sobre a investigação de contrabando. Lumiar indica outro advogado para ajudar Theo com o caso da empresa. Stuart questiona Wilma sobre seus prêmios. Theo se declara para Lumiar. Vitinho atrapalha uma tentativa de romance entre Stuart e Wilma. Lumiar convoca Ricardo para defender Theo e Clara. Guiga e Yuri se esforçam para aparecerem bem em uma publicação. Sol pede a ajuda de Vitinho para fazer uma música nova. Wilma fica com ciúmes de Marlene com Stuart. Kate revela seu nome verdadeiro para Rafa. Ricardo vai falar com Orfeu, que ameaça Theo. Lumiar chega ao Refúgio e se preocupa com o estado de Dora. Ricardo e Theo conversam sobre Lumiar. Lui revela a Lumiar que testemunhará contra Theo.

TERRA E PAIXÃO

Daniel pede paciência a Aline até que sua situação com Caio e Graça seja resolvida. Luigi apresenta a falsa mãe para Antônio e Irene. Petra toma comprimidos antes do casamento. Caio comenta com Daniel que a mãe de Luigi parece falsa. Franco termina com Laurita. Luana diz a Kelvin que assumirá o bar se Berenice não aparecer. Antônio diz a Irene que não confia em Luigi. Aline fica sabendo por Franco que a primeira parcela do seu empréstimo foi paga. Ademir conta a Caio que pagou a parcela do empréstimo de Aline para afrontar Antônio. Antônio promete destruir a pessoa que pagou a dívida de Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Leandro alega que vai demolir imóvel de Telma, e Bernardo não gosta da ideia. Enzo diz que pode ter multa, mas Leandro afirma que pode pagar. Bernardo enfrenta o pai e ressalta que nem tudo gira em torno do dinheiro dele. Bernardo se demite da Monter Holding. Bassânio comenta com Pórcia que gostaria de aprender a ler e a escrever. Ellen, Ian e Nath recebem uma carta do Pedalzera para um desafio. As crianças do Lado Torre cercam o Lado Vila. Romeu se prepara para jogar a tinta em Julieta, mas Patrick entra na frente e se suja toda. Fausto observa Bassânio conversando com Pórcia, incomodado, ele aborda os dois. Em conversa particular com Bassânio, Fausto obriga o rapaz a ficar longe de Pórcia. Ellen, Ian e Nath se encontram com a gangue Pedalzera e falam sobre o passado do grupo e da criação feita por Clara. Muke, Chilique e Fê Dengosa questionam Trapaça, que alega ser a fundadora.

Pedalzera desafia o trio rival em uma corrida de bike contra patins. Trapaça sabota a bicicleta de Crânio. Romeu nega aos amigos que a ideia da cola na tinta seja dele. Karen não admite que foi ela. Enzo revela a Amanda que foi promovido e que Leandro decidiu demolir a casa que pertencia a Telma. Amanda obriga Enzo sair da Monter Holding. Mariana comenta com Daniel que uma sociedade com ele jamais daria certo. Daniel discorda, mas respeita. Durante a corrida, a corrente da bicicleta do Crânio se solta, e Nath ganha a disputa. Karen distrai Fausto e entra na portaria. Ela tenta buscar, através do circuito das câmeras de segurança, se deixou rastros da sua sabotagem. No CEC, Bernardo fala para Hélio agir antes de Leandro. Hélio questiona o motivo da ajuda de Bernardo, que responde que faz isso para acabar com a guerra entre as famílias. Na fonte, Julieta e Romeu pensam em quem poderia colocar cola na tinta. Romeu se lembra que Karen ficou sozinha com a mochila dele e acaba revelando a Julieta que Karen sabe da amizade dele com uma Campos. Julieta fica chateada ao saber que Romeu revelou a Karen a amizade entre eles. Juli explica que antigamente ela brincava com Karen e Lívia, mas que Karen começou a ter ciúme e tratar Julieta muito mal. Romeu reconhece que errou ao contar o segredo. Amanda insiste que Enzo saia da Monter Holding.

