Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 27

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino se desespera com a possibilidade de ser adotado por Gilda, e Marê afirma que não deixará isso acontecer. Verônica garante a Érico que seu restaurante será um sucesso. Albuquerque vibra com a gravidez de Lívia. Júlio explica a Orlando sua atuação contra a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda insiste em se aproximar de Marcelino que a repele. Marê confronta Gilda. Celeste e as crianças apoiam Marcelino. Cândida comenta com Anselmo sobre a felicidade de Verônica e Érico. Gaspar promete a Luís que se vingará de Gilda.

VAI NA FÉ

Janaína pede para Theo deixar a sala de audiência e inicia seu depoimento. Jenifer tenta contatar uma das testemunhas. O médico conversa com Fábio e Dora sobre o tratamento da doença. Lumiar fica abalada com o depoimento de Janaína. Lui se entristece com o estado de Dora. Orfeu manda um de seus capangas subornar os funcionários da Receita Federal. Lumiar tenta desqualificar o depoimento de Sol. Ben solicita o adiamento da audiência. Marlene e Lucas se emocionam com a interpretação de Wilma. Ben pensa em chamar Lui como testemunha. Lui consegue realizar um sonho de Dora. Theo presta esclarecimento à Receita Federal. O delegado da Polícia Federal chega ao bar de Orfeu.

TERRA E PAIXÃO

Daniel espera Aline ir para sua casa com Caio, para não ser visto pelo irmão. Jussara aconselha Aline a colocar Daniel contra a parede para decidir a situação do relacionamento com a filha. Luigi e Anely contratam uma atriz para fingir que é mãe do italiano. Caio aconselha Daniel a ficar com a mulher por quem está apaixonado. Ramiro e outro capanga colocam Berenice em um caixote para ser despachada na transportadora. Daniel pergunta a Aline se Caio está apaixonado por ela e qual o sentimento da professora pelo irmão.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu consegue dispensar Vera do seu quarto. Ainda por telefone, Julieta ajuda Romeu a bolar um plano tranquilo contra ela para que os amigos acreditem na rivalidade entre eles. Em bate-papo com Leandro, Enzo relata que por lei o imóvel de Telma não pode ser demolido. Leandro exige que ele encontre alguma brecha na lei. Romeu aceita jogar tinta em Julieta. Hélio pergunta para Telma como foi a mudança e diz que nunca faria o mesmo que ela. Clara revela a Ellen, Ian e Nath que ela foi uma das fundadoras do grupo Pedalzera, que, na época, ela e os amigos adoravam andar de bicicletas e que, ao contrário dos membros atuais, ela ajudava as pessoas. Amanda e Mari aceitam a proposta de Vitor para melhorias no cardápio de café do Armazém.

Após desconfiança de Karen, Romeu conta à amiga que Julieta está ciente da vingança da tinta. Karen declara que Romeu está fazendo os amigos de bobos. Romeu fala para Karen que precisa mentir e que o restante dos amigos não pode saber. Romeu resolve ir ao banheiro e deixa a mochila com a lata de tinta dentro na supervisão de Karen. Rapidamente, sem que Romeu veja, Karen adiciona cola na tinta. Espionando os rivais do Lado Torre, Lívia conta aos amigos que os adversários planejam mais um ataque. Em reunião na Monter Holding, Leandro alega que vai demolir imóvel de Telma antes da articulação da associação dos moradores.

