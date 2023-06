Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 26

GLOBO

AMOR PERFEITO

Frei Severo se desespera com o anúncio de Gilda e pede assessoria jurídica a Júlio sobre o caso de Marcelino. Albuquerque comemora a possível gravidez de Lívia. Verônica pensa em abrir um negócio após a inauguração do cinema. Marê e Orlando descobrem sobre as ações de Gilda em relação a Marcelino. Darlene se espanta com as reações de Tânia e Catarina sobre Gaspar. Orlando ameaça revelar tudo sobre o passado de Gilda, caso ela insista em adotar Marcelino. Lucília apoia Gilda. Marcelino descobre que Gilda deseja adotá-lo.

VAI NA FÉ

Lumiar observa Ben com Sol. Clara se emociona durante a exposição de Rafa. Yuri se preocupa com o enjoo de Guiga. Lumiar pede para falar com Clara sobre a audiência. Ben se emociona ao ver sua foto com Sol na exposição de Rafa. Lumiar sugere que Theo fale com Clara. A Receita Federal faz uma operação nos contêineres de importação, e Theo alerta Orfeu. Guiga conta para Yuri que mentiu sobre o tempo de sua gravidez. Ben tenta ameaçar Orfeu. Clara discute com Helena por causa de Theo. Lucas se irrita com Stuart. Lumiar pede a Estevão a documentação que comprova a fraude de Ben no exame de DNA. Yuri rompe com Guiga. Dora mente para Lumiar. Chega o dia da audiência contra Theo.

TERRA E PAIXÃO

Caio tem a impressão de que Luigi está interessado no dinheiro da família. Irene diz a Petra e a Luigi que pedirá a Antônio que coloque uma cláusula no contrato de sucessão garantindo os direitos da filha. Franco avisa a Aline que ela perderá suas terras se não pagar a parcela do empréstimo. Caio discute com Aline porque ela não aceita seu dinheiro para pagar o empréstimo. Daniel pede a Silvério que mude alguns detalhes do contrato de sucessão. Aline aceita o empréstimo de Gentil. Aline e Daniel são surpreendidos por Caio enquanto conversam no Paiol.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

