Resumo das novelas

SÁBADO, 24

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília se espanta com o caráter de Gilda. Marê tem a ideia de montar uma ala de maternidade no hospital. Gilda afasta Gaspar da vice-presidência do hotel e ameaça Anselmo. Lívia tem um novo mal-estar, e Wanda a alerta. Gilda inicia com Edvaldo o processo para conseguir a tutela de Marcelino. Péricles engana Lucília. Ítalo anuncia a Lívia a possibilidade de ela estar grávida. Gilda paga uma indenização a Gaspar e Anselmo. Darlene se aproxima de Gaspar. Gilda revela a Frei Severo que entrou com um pedido de guarda de Marcelino.

VAI NA FÉ

Kate implora para Clara deixar que ela volte a namorar Rafa. Guiga sofre por continuar mentindo para Yuri. Helena critica Clara por ofender Kate. Guiga seduz Yuri. Wilma conversa com Stuart. Sol canta a música feita por Vitinho, e Ben fica encantado. Guiga fala para Alice que vai contar a verdade para Yuri e sente um forte enjoo.

Simas conta para Bia sobre Sabrina. A aula-show de Sol é exibida em um programa de TV. Ben pede Sol em namoro durante a transmissão do programa, e Theo e Lumiar reagem com despeito. Stuart chega à mansão e todos, menos Vitinho, comemoram. Lumiar prepara Theo para o julgamento. Sol se emociona durante o interrogatório de Ben.

TERRA E PAIXÃO

Daniel promete a Aline que usará o poder para construir e pede mais paciência para resolver a situação do casal. Daniel e Caio fazem as pazes. Irene contrata Zezinho para fazer o bufê do casamento de Petra. Berenice exige que Zezinho a ajude a se infiltrar no casamento de Luigi e Petra. Kelvin conta a Luigi que Berenice irá disfarçada de cozinheira no casamento do italiano. Lucinda impede que Gladys expulse a filha de Flor da escola. Laurita dá remédio a Petra. Gladys pede a Tadeu que demita Lucinda. Luigi reage quando Caio lhe diz que eles terão que ficar subordinados às decisões de Daniel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

