Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 23

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda finge indignação e cancela o casamento com Gaspar. Marê e Orlando desconfiam da traição de Gaspar. Lucília ajuda Mirtes a fugir. Gilda afirma a Lucília que conseguirá adotar Marcelino. Orlando comenta com Frei João sua preocupação com os próximos passos de Gilda. Gaspar conclui que foi vítima de uma armação de Gilda. Gaspar confronta Gilda, ameaçando a mulher. Lucília descobre o envolvimento de Gilda com a morte de Leonel.

VAI NA FÉ

Theo discute com Sol e Ben. Neide se oferece como testemunha para Theo. Yuri se muda para o apart de Guiga. Eduardo não deixa Theo se aproximar de Jenifer. Clara se entristece com o sofrimento de Rafa. Guiga tenta seduzir Yuri. Sol entrega a Vitinho a carta que escreveu para Ben quando era jovem.

Stuart Phillips responde ao vídeo de Érika, e Vitinho fica desconfiado. Kate surpreende Fred na frente de Rafa e Bela. Clara recebe uma nova proposta de trabalho. Jenifer se irrita com Eduardo por não tomar a iniciativa de beijá-la. Kate procura Clara.

TERRA E PAIXÃO

Caio acusa Daniel de querer poder. Enzo tenta reaver seu emprego. Andrade chantageia Anely, exigindo uma parte do dinheiro que ela consegue na internet para não contar o que sabe para Enzo. Angelina aconselha Daniel. Petra avisa a Irene que lutará pela sucessão. Luigi se oferece para ajudar Anely, caso a amiga consiga as alianças de casamento para ele. Caio conta a Aline que Daniel o traiu. Luigi ameaça Andrade. Caio procura Aline para desabafar. Caio reage às ofensas ditas por Antônio. Aline revela a Daniel que sente vergonha dele.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Bassânio fica triste por ter que devolver o tênis para Alex e chora pela humilhação que sofreu. Romeu assiste à cena de longe. Após o clima desagradável no Armazém, Amanda pede para Enzo encontrar rapidamente um emprego fora da Monter. Glaucia mostra o vídeo publicitário que produziu para Leandro e a família. Depois de muita lábia, ela consegue a aprovação do pai para publicar e divulgar a Monter Mercado. Telma se apresenta para Fausto. O zelador diz conhecer o tipo dela: crítico e egocêntrico. No Armazém, Patrick localiza o óleo essencial feito pela Dona Clara, o mesmo cheiro que estava no casaco de Rômulo/Romeu. Julieta comenta com Mariana que sente que Daniel ainda gosta da mãe. Em uma das caixas da mudança no apartamento, Ellen encontra a cachorra conhecida no bairro.

Patrick confronta Julieta e afirma saber que o moletom que ela usava era do Rômulo/Romeu. Romeu visita o Bassânio e faz doações de roupas e sapatos. Fausto assiste à publicidade de Glaucia e acha péssimo, até ela passar em sua frente e mudar de opinião, puxando saco da patroa. Leandro avisa Vera e Bernardo de que Enzo é o novo assistente pessoal dele e que agora participa das reuniões. Vera declara a Leandro que a Monter recebeu uma notificação para tombar a casa de Telma. Mari conta para Hélio e Clara que Enzo está trabalhando na Monter Holding. Hélio fica nervoso. Ellen pede à mãe para ficar com a cachorra, batizando-a de Trufa. As crianças do Lado Torre resolvem passear e conhecer o charme do Lado Vila. Na porta da Monter Holding, Hélio esbarra com Enzo. Enzo comenta com Hélio que, agora que está trabalhando próximo do Leandro, notou que o Monteiro não é tão ruim quanto imaginava. Mais tarde, Hélio conversa com Romeu na frente do CEC. O garoto se depara com Leandro do outro lado da rua.

