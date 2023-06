Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 22

AMOR PERFEITO

Gilda finge indignação e cancela o casamento com Gaspar. Marê e Orlando desconfiam da traição de Gaspar. Lucília ajuda Mirtes a fugir. Gilda afirma a Lucília que conseguirá adotar Marcelino. Orlando comenta com Frei João sua preocupação com os próximos passos de Gilda. Gaspar conclui que foi vítima de uma armação de Gilda. Gaspar confronta Gilda, ameaçando a mulher. Lucília descobre o envolvimento de Gilda com a morte de Leonel.

VAI NA FÉ

Sol enfrenta Theo. Ben avisa a Bruna que pretende se mudar. O Pastor Miguel se desculpa com Sol e decide devolver o dinheiro para Theo. Ben encontra Theo desmaiado na rua e o leva para a casa de Lumiar. Ben e Sol se declaram um para o outro. Theo ataca Lumiar, supostamente dormindo.

Sol pede para Vitinho escrever uma música para ela. Kate ajuda Rafa com um exercício de fotografia. Theo se enfurece ao saber que o Pastor devolveu o dinheiro de sua doação. Kate implica com Eduardo e Jenifer. O juiz aceita denúncia contra Theo, e Lumiar fica preocupada. Theo tem um surto ao saber que irá a julgamento e vai à casa de Sol.

TERRA E PAIXÃO

Antônio não demonstra interesse em conhecer a moça por quem Daniel está apaixonado. Kelvin sugere a Berenice que acabe com o casamento de Luigi com Petra. Marino alerta Aline para a quantidade de crimes que tem ocorrido nas terras da professora. Kelvin e Ramiro planejam arrancar dinheiro de Luigi. Luigi pede a Kelvin que rapte Berenice. Irene pede a Aline que aconselhe Daniel a ter paciência para assumir a relação com a professora, até que o filho garanta a sucessão dos negócios de Antônio. Luigi dá a tiara falsa para Petra, dizendo que é uma joia de família. Antônio pergunta a Irene o que a mulher foi fazer na casa de Aline.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu exige que Patrick devolva a blusa dele. Patrick pergunta qual perfume Romeu usa, porque o aroma lembra o cheiro de uma amiga. Romeu suspeita que Patrick reconheceu o cheiro de Julieta. Alex diz a Téo que não aceita a presença dele no Lado Torre. Téo responde que a namorada dele mora no local e que o adversário tem que se acostumar. Romeu propõe um confronto esportivo entre Vila e Torre. Téo gosta da ideia, mas desafia para um duelo de basquete apenas ele e Romeu. Ellen, Nath e Ian encontram a cachorra vira-lata que anda causando pelo bairro. Leandro pergunta para Vera e Bernardo como vai o namorico de Romeu e Rosalina. Vera diz que vai bem, mas o que incomoda ela é ter que encontrar Julieta pelo condomínio. No Armazém, em frente a Mariana, Vitor manda Amanda explicar para eles o motivo de esconder que Enzo trabalha na Monter Holding, concorrente deles. Um novo adesivo é colado em cima do adesivo do Pedalzera, o Rollezera.

A gangue tenta descobrir quem é a trupe nova pela área. Amanda explica para Mari e Vitor que o marido precisava do emprego e por isso está na Monter. Caminhando pelo Residencial Verona, Leandro vê o mesmo elástico de cabelo de Julieta, no cabelo da Ellen. Nath fica com ciúme da aproximação de Ian e Ellen. Téo vence Romeu no basquete. Na porta da Monter, Hélio fala para Bernardo que precisa da ajuda dele: ficar de olho em qualquer modificação que vai ser feita no Lado Vila e pede para Bernardo convencer Leandro a não construir no Lado Vila. Leandro fala para Romeu que mais cedo encontrou a neta dos Campos e viu o mesmo elástico de cabelo que achou em seu escritório. Alex pergunta para Ian sobre o tênis dele. Romeu comenta com Karen que não vê problema do Lado Vila frequentar o condomínio, apenas de eles descobrirem que ele se chama Romeu Monteiro. Alex confronta Bassânio e, de forma grosseira, ordena que ele devolva o tênis.

