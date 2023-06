Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 21

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar se preocupa com a presença de Mirtes. Júlio reata com Sônia. Gilda paga Mirtes por seus serviços. Gaspar afirma a Mirtes que se casará com Gilda e a ameaça. Gilda confessa a Orlando que não ama Gaspar. Clara fica doente, e João e Marcelino a visitam. Gilda combina com Lucília e Mirtes uma forma de atrapalhar seu casamento com Gaspar. Júlio confronta Ademar. Gilda e todos flagram Mirtes e Gaspar juntos.

VAI NA FÉ

Theo manda Sheila fazer a doação para a Igreja, e Orfeu acha graça. Jenifer troca olhares com Eduardo. Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Ben propõe uma parceria com Anthony Verão. Sol se aconselha com Wilma. Guiga faz uma publicação com Yuri e se comove.

Jenifer confidencia sua relação com Eduardo para Kate. Anthony publica em seu site que Theo foi indiciado, e Ben alerta Janaína e Sol. Bruna sugere que Sol invista nas aulas na praça. Com a ajuda de Jenifer e Kate, Ben prepara um jantar para Sol. O Pastor Miguel anuncia Theo como o grande doador do projeto da Igreja, e Jenifer e Sol ficam perplexas.

TERRA E PAIXÃO

Luigi devolve o colar para Gladys. Enzo avisa a Tadeu que colocou uma câmera escondida no quarto de Anely. Antônio manda Ramiro sumir com Breno. Aline e Daniel encontram um corpo no rio. Berenice faz uma reunião com os funcionários do bar para saber quem roubou seu colar. Marino comunica a Aline e Jonatas que o corpo achado no rio é de Breno. Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado. Daniel comunica a Antônio que está apaixonado por outra mulher.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Hélio pergunta a Vitor o motivo de ele não ir à manifestação dos moradores e questiona o filho se ele não se importa com Castanheiras. Julieta, Patrick e Téo ajudam Lívia com a mudança. Romeu comenta com Karen sobre jantar com Rosalina e diz que Rosalina tem virtudes, atitudes e hábitos que Vera gosta. Ian pega um tênis de Alex acreditando que o irmão não usa e dá de presente para Bassânio. Na porta no Residencial Verona, Téo, Patrick e Julieta se recusam a entrar com as caixas de mudança, já que o Lado Vila não invade o Lado Torre, mas Lívia decide que eles vão quebrar as regras. Nando aparece com novo visual no grupo e todos falam que ele está igual ao irmão.

Na roda de amigos, Rosalina revela que está namorando Romeu. Romeu logo desmente. Rosalina explica que o namoro precisa ser de mentirinha para a família acreditar, solicitando colaboração dos amigos para manter a história. Fausto encontra Hélio e diz que Leandro está com problemas com o filho dele, Bernardo. Enzo esbarra com a gangue Pedalzera e pede para os valentões ficarem longe da filha e dos amiguinhos dela. Karen se depara com Vera e puxa saco dela, alegando que admira a família Monteiro. Glaucia produz e interpreta no comercial da Monter Mercado. Hélio faz uma nova descoberta e revela a Clara que a casa de Telma foi a primeira construída em Castanheiras. Havendo um valor histórico, eles podem exigir pela associação do bairro que o imóvel seja preservado.

Na praça central, Vitor encara o carrinho de pipoca de Bassânio. Pórcia expressa a Bassânio que Vitor é chato, mas bonito. Bassânio responde a Pórcia que o bonito deve ser o coração. Eles se abraçam. Vitor observa Enzo entrando na Monter Holding. Telma se encanta com o apartamento novo. Romeu esquece seu moletom em um banco do condomínio. Patrick passa pelo local, olha, pega e cheira a blusa. Romeu aparece no exato momento. Alex fica incomodado ao perceber que Téo está na quadra do Residencial Verona. Julieta esbarra com Leandro no condomínio, ele nota que ela usa o mesmo elástico de cabelo que encontrou em seu escritório. Vera se junta a Leandro e Julieta e questiona o motivo de a menina estar no local. A sós, Vera explica a Leandro que Julieta é filha da Mariana. Leandro fica assustado.

