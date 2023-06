Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 20

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda se irrita ao saber que Marê está trabalhando como administradora do hospital. Orlando se constrange com as lembranças de Marê sobre Virgílio e Maria Eugênia. Ademar é carinhoso com Ione. Verônica se assusta ao ver sua casa revirada, e Marê descobre que as cartas e o colar de sua mãe foram roubados. Orlando confronta Lucília sobre o roubo dos pertences de Marê. Galdino entrega as cartas de Maria Eugênia para Lucília, mas fica com o colar. Mirtes chega ao Grande Hotel.

VAI NA FÉ

Theo faz um escândalo na delegacia e vai embora sem prestar depoimento. Um paparazzo fotografa Theo discutindo com Ben. Fábio abandona o filme, e Wilma tenta humilhá-lo. Ben avisa a Sol sobre a reportagem que saiu na internet. Rafa conta para Clara que discutiu com Kate por sua causa. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo.

Orfeu avisa a Theo que trará novas mercadorias ilícitas usando seu contêiner. Simas e Sabrina evitam que Bia os veja juntos. Guiga pede para falar com Yuri sobre a gravidez. Clara recebe uma proposta de trabalho. Lumiar avisa a Theo que ele precisa demonstrar seu bom caráter diante da sociedade. Theo vê Jenifer e Eduardo falando sobre uma campanha da Igreja e resolve ajudar.

TERRA E PAIXÃO

Caio declara seu amor a Aline. Ajudados por Luana, Luigi e Anely convencem Zezinho a sabotar um bolo para Berenice dormir. Antônio obriga Luigi a assinar um pré-contrato de casamento com Petra. Mara resolve voltar para casa e resgatar seu casamento. Yandara aceita o convite de Franco para sair. Berenice come o bolo e adormece. Luigi consegue resgatar o colar de Gladys. Kelvin avisa a Luigi que sabe que ele pegou o colar no quarto de Berenice. Antônio pergunta a Irene o que ela deseja em troca das provas contra ele.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Branca janta na casa da família Campos e revela todas as novidades. Hélio explica a rivalidade com o Lado Torre. Branca diz que é a favor da verticalização e que, inclusive, se mudou para um apartamento. Na residência dos Monteiro, Romeu chama Rosalina de canto e pede para ela parar com as provocações. Rosalina posta uma foto com Romeu em suas redes sociais. Leandro pergunta para Fausto se ele tem falado com Hélio e se ouviu algum comentário da visita do empresário no Lado Vila. Enzo expõe a Nath que vai conversar com Pedalzera. Na internet, Julieta visualiza a foto de Romeu com a Rosalina e fica chateada, interpretando que Romeu e a rival estejam namorando.

Fausto comenta com Pórcia que Leandro é uma pessoa muito ruim em sua vida e que Leandro o tirou do caminho do estrelato para transformá-lo em zelador. Fausto pontua que agora não vai mais se empenhar tanto no trabalho do condomínio. Após Rosalina e os pais irem embora do jantar, Vera e Bernardo perguntam para Romeu, o motivo de ele esconder o namoro. Dimitri tenta arrancar o cartaz que denuncia a gangue Pedalzera do hall do edifício.

Fausto se faz indiferente, fala que Dimitri é neto do dono e pode fazer o que quiser. Julieta e Romeu conversam sobre a foto que Rosalina publicou. Romeu afirma a Julieta que não namora Rosalina e que tentou explicar isso aos pais, mas que Rosalina quis se vingar dele. Ellen flagra Karen chorando vendo a foto do pai. Branca deixa um bilhete de despedida para Clara. Leandro elogia o trabalho de Enzo e diz ao funcionário que vai promovê-lo. Fred fala para Glaucia que a cantora que contratou para o comercial da Monter Mercado cancelou e agora precisa de uma substituta. Glaucia tem uma ideia.

