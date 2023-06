Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 19

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda despista Marê sobre a intenção de adotar Marcelino. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda consiga afastá-la de Marcelino. Orlando tem um sonho angustiante com Marcelino e Marê. Frei Severo aconselha Ademar. Verônica questiona Júlio sobre Sônia. Lucília afirma a Anselmo que não há mais nada entre os dois. João confessa a Orlando que Clara é sua filha. Lucília consulta o advogado Péricles para conseguir a herança do tio. Wanda devolve a Marê o colar de sua mãe. A mando de Lucília, Galdino furta documentos de Marê. Galdino observa o colar de Maria Eugênia.

VAI NA FÉ

Sol abraça Ben, e Lui se entristece. Lumiar tenta tranquilizar Theo. Vitinho se emociona com a nova música de Lui. Janaína presta seu depoimento. Lucas repreende Wilma e Fábio. Jenifer chega à delegacia para ficar com Sol e se desentende com Lumiar. Todos estranham os métodos de Rogéria, a preparadora de elenco de Lucas.

Clara conta para Rafa sobre o processo contra Theo. Orfeu tenta falar com Clara antes de prestar seu depoimento. Jenifer acolhe Rafa. Lui e Sol conversam como amigos. Fábio desiste da preparação de Rogéria. Theo se embriaga no bar de Orfeu. Kate reclama de Clara para Rafa. Theo chega à delegacia alcoolizado.

TERRA E PAIXÃO

Caio declara seu amor a Aline. Ajudados por Luana, Luigi e Anely convencem Zezinho a sabotar um bolo para Berenice dormir. Antônio obriga Luigi a assinar um pré-contrato de casamento com Petra. Mara resolve voltar para casa e resgatar seu casamento. Yandara aceita o convite de Franco para sair. Berenice come o bolo e adormece. Luigi consegue resgatar o colar de Gladys. Kelvin avisa a Luigi que sabe que ele pegou o colar no quarto de Berenice. Antônio pergunta a Irene o que ela deseja em troca das provas contra ele.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na tentativa de cancelar o jantar com Rosalina e os pais da garota, Romeu finge que está doente. Vera e Bernardo percebem que o filho está mentindo. Vera afirma a Romeu que o jantar continua de pé. Nando pergunta para Alex como se torna popular. Alex explica que o primeiro passo é a postura, depois aconselha Nando a mudar os papos e, principalmente, as roupas. Em conversa com Julieta, Mariana explica como foi gostar de um menino pela primeira vez e como conheceu o pai dela, Daniel. Julieta pergunta se Mari ainda ama Daniel. A sós com Bernardo, Romeu pontua que é apenas amigo de Rosalina. Bernardo sugere ele deixar claro essa informação no jantar. Leandro desabafa com Enzo sobre a manifestação de Hélio e pergunta detalhes da associação dos moradores. Mesmo sendo do lado oposto do bairro, Leandro gosta de Enzo pela sinceridade e competência.

Após quase atropelar Ian, dona Branca [Lilian Blanc] visita a prima Clara e as duas conversam sobre a vida. Branca atualiza Clara com informações de Antônio e Nanci. Em troca do sigilo sobre as confusões de Dimitri, Nando pede ao irmão arrumar a cama dele durante uma semana. Dimitri também orienta Nando com um novo estilo. Bassânio pede ajuda de Pórcia para escrever o nome do comércio dele em uma placa. Os pais de Rosalina chegam para jantar na casa da família de Romeu. Vera comenta com os pais de Rosalina que os filhos deles têm muito em comum. Romeu segue o conselho do pai em reforçar que são só amigos. Rosalina rebate afirmando que são mais que amigos. Mariana e Julieta chegam em casa e conhecem a dona Branca que, de forma sincera, fala coisas sem pensar, como a prisão e o divórcio de Mariana. Telma e as filhas têm o último jantar na casa do Lado Vila; elas relembram algumas memórias com o pai e de momentos na residência.

