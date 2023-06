Resumo das novelas

SÁBADO, 17

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino agradece Gilda pelo presente, e Marê e Orlando ficam indignados. Sônia pede para conversar com Júlio sobre Ademar. Ione estranha o comportamento de Ademar. Gilda se declara para Orlando e afirma que quer adotar Marcelino, e o médico conta para Marê. Clara fica encantada com o presente de frei João.

Sônia revela parte de sua história com Ademar para Júlio. Ademar humilha Ione. Celeste sugere que Tânia termine o curso de professora. Sônia obriga Justino a manter seu segredo. Anselmo vê Verônica e Érico juntos. Júlio pede para Marê não confrontar Gilda por causa de Marcelino. Frei Severo impede Marcelino de ir ao sótão. Marê questiona Gilda sobre ela querer adotar Marcelino, e Gaspar ouve.

VAI NA FÉ

Janaína mostra para Ben a intimação que recebeu. Kate está com Theo no apart quando Lumiar aparece. Orfeu recebe uma intimação e exige a presença do sócio em seu bar. Kate ouve a conversa entre Lumiar e Theo e ameaça o empresário. Lui se incomoda ao ver Sol e Ben abraçados. Lumiar desconfia das declarações de Orfeu. Kate conta para Jenifer que Theo e Lumiar estão juntos. Clara fala para Helena que não denunciará Theo. Lumiar questiona Theo sobre Janaína. Começa o show de Lui e sua banda. Sabrina e Simas ficam juntos. Yuri se despede de Vini. Lui canta a música que fez para Sol e é ovacionado. Lumiar garante a Theo que ficará a seu lado durante todo o processo. Wilma tenta conter a raiva quando Lucas homenageia Érika e Fábio, ao final do show de Lui.

TERRA E PAIXÃO

Irene pede a Ramiro para ler a carta que Aline escreveu, acusando Antônio de ter matado seu marido. Aline convida Caio para um jantar de agradecimento. Nina avisa a Jonatas que Antônio procurou Lucas, pedindo para o irmão quebrar as máquinas de Aline. Irene negocia a carta com Ramiro e avisa ao capanga para manter segredo. Anely pega o celular de Enzo ao saber que o técnico gravou sua dança no bar. Luigi consegue capturar a senha de Enzo e apagar todas as fotos e vídeos.

Gladys diz a Graça que ninguém pode saber que a família está ficando sem dinheiro. Antônio comunica a Luigi que o italiano se casará com Petra. Irene diz a Daniel que o filho deverá esquecer Aline, em prol da sucessão.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

