Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 16

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda obriga Lucília a entregar para ela o envelope que está em suas mãos. Cândida se surpreende com a demissão de Verônica. Gilda questiona Lucília sobre seu caso com Anselmo. Júlio exige que Anselmo pare de cobrar juros pelo empréstimo que fez a Antônio. Cândida procura Verônica. Turíbio descobre o paradeiro de Elza e Odilon e avisa a Albuquerque.

Gilda é gentil com Clara e causa estranhamento em Gaspar. Ione descobre que Júlio pretende se casar com Sônia e conta para Ademar. Lucília fala com Orlando sobre os documentos de Virgílio. Júlio flagra Ademar conversando com Sônia e fica irritado. Justino pede ajuda a Tânia para voltar a estudar. Cândida informa a Anselmo que trabalhará com ele na prefeitura. Gilda vai à Irmandade falar com Marcelino e o encontra com Orlando e Marê.

VAI NA FÉ

Theo se aproxima de Rafa, e Kate foge antes que o empresário fale com ela. Clara pede ajuda financeira a sua madrinha. Lumiar intimida Fabrício. Helena motiva Clara a enfrentar Theo. Theo obriga Kate a encontrar com ele. Ben acha uma carta que Sol, mais jovem, escreveu para ele. Lumiar comenta com Theo sua desconfiança com o processo que Ben está movendo. Orfeu avisa a Theo que não irá mais ajudá-lo. Wilma implora que Lui faça o show em benefício do filme de Lucas. Vini avisa a Yuri que vai embora do Brasil. Lumiar tenta confirmar com Heitor a denúncia feita por Ben. Lui anuncia o fim da banda. Theo recebe uma intimação.

TERRA E PAIXÃO

Caio leva João para casa e pede a Aline para não denunciar seu pai à polícia. Anely distrai as pessoas do bar enquanto Luigi vai ao quarto de Berenice à procura do colar. Berenice flagra Luigi em seu quarto. Kelvin sugere que Ramiro use a carta que está em seu poder para tirar dinheiro de Irene.

Graça comunica a Irene que está grávida, fazendo a sogra acreditar que o filho é de Daniel. Tadeu exige que Enzo pegue o laptop de Anely. Ramiro diz a Irene que está com a carta que pode obrigar Antônio a fazer o que ela quiser.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Daniel começa com o pequeno estande no Armazém Vila das Flores. Algumas clientes dão em cima de Daniel, e Mari demonstra leve incômodo. Vitor quer se intrometer no trabalho de Daniel para seduzir as clientes. Romeu diz para Rosalina que a mentira sobre o namoro deles é só questão de tempo. Vera entra na conversa e afirma que aprova o casal, mas que eles são novos para namorar. Vera sai do diálogo e Romeu entende que passou dos limites. Amanda decide ir à manifestação da associação dos moradores, e Enzo diz que não vai participar por trabalhar na Monter Holding. Karen fica de frente com Romeu e revela saber que ele não faz treino particular com Hélio. Ela insiste na verdade. Depois de muito tempo escondendo, Romeu assume para Karen que estava com Julieta. No Armazém, Julieta e amigos vão prestigiar a inauguração do empreendimento de Daniel.

Na roda com Daniel, Patrick comenta sobre o moletom, o pai da Julieta diz que não emprestou nenhuma blusa para Julieta. Juli explica que pegou sem ele saber e tentar mudar de assunto. Romeu confessa a Karen que gosta da Julieta e que gostaria de ser amigo sem nenhum tipo de complicação. Karen pergunta como Romeu vai mascarar dos amigos e família a amizade com Julieta. Em conversa com Daniel, Mari revela que viu Julieta agarrada com o moletom. Eles entendem que a filha guarda algum segredo. Mari e Daniel batem um papo em particular com Julieta e perguntam sobre o casaco. Julieta explica que mentiu aos pais porque a blusa é de um menino do Lado Torre. Vera diz a Romeu que convidou os pais de Rosalina para um jantar.

Hélio e a associação dos moradores fazem manifestação pelo Lado Vila enquanto Leandro passa na rua. Vitor visita a Monter Mercado, e Glaucia desconfia de algum plano. Vitor diz a Glaucia que não liga para briga entre os Campos e Monteiro, e que sempre admirou a forma dela e da família com os negócios. Daniel e Mari ficam curiosos para saber de qual menino Juli está gostando. Hélio pergunta para Amanda onde Enzo está trabalhando. Romeu comenta com Rosalina que as coisas fugiram do controle dele e que ela e os pais da garota foram convidados para um jantar na casa dele. Rosalina diz que Romeu a colocou nessa situação e pede a ele para acabar com tudo isso.

