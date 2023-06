Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 15

GLOBO

AMOR PERFEITO

Mirtes se encanta com a proposta de Gilda. Anselmo cobra juros de Antônio, que fica perplexo. Júlio se anima com a notícia sobre a demissão de Verônica. Gaspar repreende Anselmo por se envolver com Lucília. Marê se entristece com o comentário de Ione sobre seu trabalho. Clara gosta quando João acompanha ela e Darlene até o hotel.

Gaspar conta para Gilda do caso de Lucília e Anselmo. Júlio não aceita que Anselmo cobre juros de Antônio. Verônica conversa com Érico. Frei João prepara um presente para Clara. Marcelino não consegue falar com Jesus e se entristece. Lucília encontra o documento que queria sobre Virgílio. Gilda flagra Lucília saindo do arquivo morto com um envelope nas mãos.

VAI NA FÉ

Theo discute com Dora, Fábio e Lui, e Lumiar fica irritada. Bruna revela para Sol que Ben falsificou o exame de DNA. Lumiar pede para Theo não ir embora do Refúgio. Sol confronta Ben. Dora passa mal, e Theo a leva para o hospital. Sol conversa com Marlene sobre Ben. Lumiar e Fábio procuram por Theo e Dora no Refúgio. Bruna convence Ben a surpreender Sol. Sol se emociona com a atitude de Ben. Kate descobre sobre a falsificação do exame de DNA e conta para Jenifer. Sol convence Wilma a falar com Lui sobre o show. Ben faz a denúncia contra Theo. Vini se preocupa quando Yuri fala com ele sobre os pais. Rafael passa mal ao ver Kate. Clara descobre que não receberá salário de Theo. Lumiar enfrenta Ben para defender Theo. Kate vai falar com Rafa, mas sente-se mal ao ver Theo.

TERRA E PAIXÃO

Berenice esconde Ramiro em seu quarto. Irene alerta a Antônio que o sumiço do filho de Aline pode se transformar em um escândalo. Berenice flagra Kelvin mexendo em sua caixa de joias. Luigi pede ajuda a Anely para reaver o colar de Gladys. Aline avisa a Jonatas que decidiu negociar a água com Antônio, em troca de seu filho, após conselho de Silvério. Berenice esconde sua caixa de joias. Marino aluga um quarto na pousada para ficar perto de Lucinda. Caio invade o local onde João está como refém.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Fausto prega cartazes com imagens das crianças do Pedalzera pelo Verona. Bassânio faz uma proposta com Fausto: ele volta a vender pipoca na frente do condomínio e aproveita para ser os olhos e ouvidos de Fausto. Dimitri se depara com um cartaz do Pedalzera no hall do prédio. Leandro avisa a Fausto que a nova moradora é a Telma. Fausto aproveita e diz que poderia administrar o próximo empreendimento de Leandro. Na fonte, Julieta diz para Romeu que não está gostando de mentir sobre eles. Romeu também concorda, mas não vê solução, já que existe rivalidade entre as famílias. Romeu entrega o elástico de cabelo de Julieta. Em conversa com Hélio, Telma pede desculpa e explica que precisava tomar atitude da venda da casa. Hélio diz que jamais vai demiti-la do CEC. Sem a presença de Crânio, por estar de castigo, Pedalzera persegue Ian, Nath e Ellen.

Bassânio salva Ian, que quase é atropelado por uma moto. Pedindo sigilo, Téo fala para Julieta que Enzo está trabalhando na Monter e que está com vergonha do padrasto. No CEC, as crianças do Lado Vila e Torre treinam. Romeu esbarra, sem querer, em Julieta, mas não ajuda a levantar para não estragar o disfarce de inimizade. A vira-lata entra no CEC provocando tumulto. Fred conta para Dimitri que um grupo de motociclistas perseguia Ian e que ele quase foi atropelado. Karen pergunta para Hélio se ele está dando treino particular, Hélio fala que só dá para o Téo. Ela se dá conta que Romeu estava mentindo sobre ter treino particular com o Hélio. Patrick observa Romeu usando o mesmo moletom que Julieta usava outro dia.

