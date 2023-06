Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 14

AMOR PERFEITO

Anselmo tenta tranquilizar Verônica, enquanto Lucília vai embora. Frei João coloca Clara para dormir. Marê descobre que Lucília é amante de Anselmo. Júlio surpreende Sônia com o anel de compromisso. Gaspar repreende Darlene ao vê-la no saguão do hotel. Gilda se lamenta para Fernando.

Marê revela o caso de Lucília com Anselmo para Orlando. Verônica se demite da prefeitura. Orlando pede para Lucília deixar São Jacinto. Aparecida consola Justino. Lucília se surpreende ao saber que Gilda quer se casar com Orlando. Gilda pede para Mirtes ir para São Jacinto e avisa que pagará sua estadia no Grande Hotel.

VAI NA FÉ

Theo tenta conter a raiva quando Lumiar o aborda. Sol pensa em Ben. Lui fala de Theo para Dora e Fábio. Lumiar se incomoda com o ciúme de Theo. Sabrina e Simas se entendem. Theo e Lui brigam, e Dora os repreende. Lumiar é hostil com Lui por causa de Theo. Sol se surpreende ao ver Ben cozinhando em sua casa. Jenifer se afasta de Eduardo, após receber um telefonema de Hugo. Sol ajuda Ben na cozinha. Theo se incomoda ao ver a cumplicidade entre Lui e Lumiar. Vitinho avisa à banda que eles farão um show para arrecadar fundos para o filme de Wilma. Dora conversa com Lumiar sobre Theo e Lui. Ben pede para ficar com Sol.

TERRA E PAIXÃO

Antônio nega que tenha raptado o filho de Aline. Aline pede ajuda a Daniel para encontrar seu filho. Ademir diz a Irene que sabe que ela não lhe quer por perto porque ele conhece o passado da cunhada. Jurecê oferece proteção a Yandara. Graça contrata Yandara para ajudar na loja. Irene garante a Daniel que Antônio não tem a ver com o sumiço de João. Kelvin avisa a Luigi que o italiano terá que roubar o colar de Berenice. Enzo conta a Tadeu que foi ameaçado por Odilon. Kelvin esconde Ramiro em seu quarto. Caio pergunta a Kelvin onde está o filho de Aline.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu pede para Julieta fugir do escritório de Leandro antes que a família chegue. Leandro recebe a notificação do alarme e, através das imagens da câmera de segurança, repara que Romeu está no local. Telma diz para Clara que estava com dívida e precisou vender a casa. Hélio também aparece na residência de Telma e acusa a colega de traição. Telma pergunta a Hélio se ele vai demiti-la. Pedalzera avista Ellen, Ian e Nath, que fogem com as bicicletas da gangue. Leandro, Vera e Bernardo encontram com Romeu no escritório e questionam quem era a pessoa encapuzada que estava com ele. Romeu declara que era um amigo. Depois de ficar sozinho no escritório, Leandro acha um elástico de cabelo no chão. Dimitri enquadra Ian, Nath e Ellen. Eles fazem um acordo: as bikes pela pracinha que o trio brinca. Mais tarde, Patrick e Téo contam a Julieta que Lívia vai se mudar para o Lado Torre e que a amiga ficou chateada pela ausência de Juli no encontro marcado.

Patrick e Téo perguntam onde Juli estava e questionam do moletom caro que ela está usando. Julieta alega que a blusa é do pai. Daniel diz para Amanda, Vitor e Mariana que pensa em montar um pequeno estande e preparar pratos com ingredientes do Armazém para os clientes. Leandro conversa com Romeu a sós e pergunta sobre o verdadeiro ocorrido no escritório, mostrando que encontrou um elástico de cabelo. Leandro pergunta o nome da amiga, e Romeu diz que é Rosalina. Leandro fala para Vera e Bernardo que acha que Romeu está namorando e comenta sobre a Rosalina. Após conseguir as bicicletas, Crânio diz a Trapaça que ela pode voltar ao grupo, mas que ele continua como líder. Aos amigos, Romeu diz que estava no CEC e não no escritório do avô. Rosalina chega na roda dos amigos e pergunta para Romeu o motivo de ele inventar que eles estão namorando. Rosalina fala que na última conversa Romeu deixou claro que era só amizade. No seu quarto, Julieta fica agarradinha com a blusa de Romeu. Mari entra no cômodo e assiste à cena.

