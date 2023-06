Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 13

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília despista Anselmo. Adélia avisa que Marê poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Gilda tenta disfarçar o enfado com Gaspar e Cândida. Frei João conversa com Severo sobre Darlene e Clara. Gaspar surpreende Lucília tentando abrir o arquivo morto do hotel. Anselmo avisa a Verônica que esperará por ela no local de sempre. Frei João revela aos padres sua história com Darlene. Ione interroga a mãe de Clara.

Gilmar é hostil com Marê. Gaspar humilha Érico. Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Frei João estuda com Clara. Anselmo pede para Lucília ir ao seu encontro. Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Verônica decide ir atrás de Anselmo. Gilda conversa com Fernando. Verônica flagra Lucília e Anselmo.

VAI NA FÉ

Kate vê Theo olhando Sol e Ben com inveja. Lumiar chega ao Refúgio e se incomoda com a recepção de Lui. Sol vê Theo falando com Kate e denuncia o empresário. Dora e Fábio flagram Lui e Lumiar muito próximos. Kate não deixa Bruna contar para Rafa sobre a importunação de Theo. Sol e Ben ficam juntos. Janaína decide denunciar Theo. Alice critica Guiga por mentir para Yuri. Kate se recusa a depor contra Theo. Vini é solidário com Yuri. Janaína conta sua história para Ben. Começa o show de inauguração do Teatro da Dora, e Lumiar fica emocionada. Sol questiona Ben sobre seus sentimentos. Theo vê Lumiar e Lui juntos no palco.

TERRA E PAIXÃO

Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências. Antônio reage quando Daniel pergunta se o pai está envolvido no sumiço de João. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga. Aline pergunta a Antônio se ele quer negociar a soltura de João em troca da água.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Através da pasta que Enzo deixou em cima da mesa, Téo olha que o padrasto trabalha na Monter, fica decepcionado e pede para Enzo não contar aos amigos dele. Com capuz escondendo o rosto, Romeu busca Julieta no Lado Vila para ela conhecer o Lado Torre. Vitor limpa a bagunça da vira-lata enquanto Mari e Amanda chegam no Armazém. Dimitri pega o computador e o cartão da mãe e compra quatro bicicletas. Glaucia descobre e fica furiosa. Lívia reúne os amigos no CEC para contar a novidade da mudança, mas Juli não aparece. Karen encontra Nando e Alex, e mesmo querendo esperar Romeu para declarar a última notícia, Karen expõe que agora vai morar no Verona. Romeu mostra o shopping do Lado Torre para Julieta. Romeu dá a blusa com capuz para Julieta. Quando Amanda pretende revelar para Mari sobre a nova empresa em que Enzo trabalha, Vitor aparece e ela muda de assunto.

Em um almoço com a família, Leandro diz que conseguiu adquirir um dos principais terrenos no Lado Vila, a casa da Telma, e que está cada vez mais próximo de realizar o projeto dele. Trapaça visita os amigos da gangue Pedalzera e afirma saber onde estão as bikes. Trapaça comenta com Crânio que, se ela conseguir as bicicletas de volta, ela volta a ser a nova líder. Depois da insistência de Patrick e Téo, Lívia finalmente conta que vai morar no Lado Torre. Hélio escuta e pergunta para a aluna se é verdade. Em conversa com Clara, Ellen também expressa que vai se mudar. Clara vai até a casa de Telma e questiona a vizinha. Os membros do Pedalzera vão até o local que Trapaça indicou, mas descobrem que as bikes não estão mais no local. Romeu leva Julieta para o escritório do avô, e o alarme dispara.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também