Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 12

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília exige que Orlando pegue as cartas que Virgílio escreveu para Maria Eugênia. Darlene faz uma revelação para frei João. Orlando afirma que não ajudará Lucília. João se emociona ao falar com Clara. Orlando pensa na conversa que teve com a prima. Gilda comenta com Lucília que pretende afastar Gaspar de sua vida. Clara se diverte com Marcelino. Darlene consegue um emprego no café-concerto do Grande Hotel. Lucília procura o documento que precisa sobre Virgílio. Aninha sente ciúmes de Clara. Lucília percebe Gilda olhando para Orlando e Marê. Anselmo flagra Lucília tentando arrombar uma gaveta de Gilda.

VAI NA FÉ

Theo se espanta com atitude de Clara. Kate implora que Ben esqueça o que Theo fez com ela. Sol e Jenifer rasgam a foto de família feita por Rafa. Kate pede para Fred cuidar de Rafa. Vini faz uma surpresa para Yuri no Icaes, e Guiga se entristece. Duda entrega para Eduardo a foto que Rafa fez dele com Jenifer. Guiga engana Yuri. Clara pede para Helena ficar em sua casa. Theo manda Sheila cortar o salário de Clara. Fred tenta animar Rafa. Lumiar chama Theo para ir com ela para o Refúgio. Ben e Jenifer levam Kate para a aula de Sol. Tatá não gosta de ver Jenifer falando com Eduardo. Sol dança com Ben. Theo chega à praça.

TERRA E PAIXÃO

Aline não aceita o dinheiro que Caio oferece à professora. Antônio dá orientações a Ramiro com a intenção de forçar Aline a lhe fornecer água. Gentil convida Mara para morar em sua casa. Gladys inventa uma desculpa para justificar a Tadeu por que não está usando o colar que o marido lhe deu. Ramiro e um capanga observam João brincar do lado de fora da casa de Aline. Anely flagra Enzo pegando seu laptop. Enzo chantageia Anely. Ramiro sequestra João. Caio afirma a Marino que João foi raptado.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Após ficarem a sós, Romeu e Julieta se despedem. O garoto convida Juli para futuramente conhecer o mundo dele no Lado Torre. Bassânio descobre que Fausto é pai de Pórcia e pede desculpa para a jovem por ter falado mal do pai dela. Sem saber, Vera e Bernardo comemoram o aniversário de casamento no restaurante em que Daniel trabalha. Telma revela às filhas que teve que vender a casa e que elas vão se mudar para o Lado Torre. Alex pergunta a Romeu se ele está andando pelo Lado Vila. Romeu admite que visitou, mas que foi procurar um presente para os pais. Alex desconfia que Romeu sai com Julieta. Vera e Bernardo ficam surpresos quando encontram Daniel no restaurante. Vera deseja ir embora do local, dizendo que Daniel pode cuspir no prato dela. Daniel afirma que ele é profissional. Karen fica feliz com a notícia da nova moradia no Residencial Verona, mas Lívia chora. Telma explica às filhas que não tinha dinheiro e que recebeu uma proposta irrecusável de Leandro. Telma pede às filhas não contarem sobre a novidade para os amigos.

Enzo derruba a pasta de documentos na frente da Amanda, deixa cair o material da Monter, e a esposa descobre que ele está trabalhando na empresa dos seus rivais. Enzo alega que precisava do emprego para ajudar nas finanças. Mesmo irritada, Amanda respeita a decisão do marido, mas diz que precisa contar para a Mariana. Depois de passar muito tempo fora de casa, Dimitri leva bronca dos pais. Glaucia diz que agora Dimitri só vai sair com Nando. Na hora de fechar o Armazém, Vitor esquece de trancar a porta e, sem perceber, deixa uma cachorra entrar. No dia seguinte, Vitor nota o Armazém destruído. Lívia fica triste com a mudança, já que a casa gera as memórias do pai falecido. Karen aconselha a irmã e fala que o amor dele vai além da residência.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

