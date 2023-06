Resumo das novelas

SÁBADO, 10

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília despista Gaspar. Cândida desconfia da saída de Anselmo, que se prepara para ir ao encontro de Lucília. Tânia e Justino se aproximam. Adélia gosta de ver Neiva conversando com Ítalo. Lucília consegue mais informações sobre Leonel, Virgílio e Maria Eugênia. Catarina incentiva Tânia a dar uma chance para Justino e esquecer Luís. Orlando anuncia que Marê será contratada como administradora do hospital. Luís conversa com frei João sobre seu antigo amor. Darlene visita João. Lucília pressiona Orlando a denunciar o golpe de Leonel contra Virgílio.

VAI NA FÉ

Bruna descobre que Clara sofre em um relacionamento abusivo com Theo. Jenifer fala sobre Hugo com Eduardo. Clara exige que Kate se afaste de Rafa. Bruna consola Kate. Rafa pede para visitar Kate. Wilma chama Érika para participar do projeto. Kate conversa com Rafa. Jenifer vê Rafa desorientado na rua e o leva para sua casa. Theo discute com Ben e manipula Lumiar. Sol e Jenifer levam Rafa para casa e conversam com Clara. Rafa sofre por causa de Kate. Clara manda que Theo saia de casa.

TERRA E PAIXÃO

Aline não aceita o dinheiro que Caio oferece à professora. Antônio dá orientações a Ramiro com a intenção de forçar Aline a lhe fornecer água. Gentil convida Mara para morar em sua casa. Graça inventa uma desculpa para justificar a Tadeu por que não está usando o colar que o marido lhe deu. Ramiro e um capanga observam João brincar do lado de fora da casa de Aline. Anely flagra Enzo pegando seu laptop. Enzo chantageia Anely. Ramiro sequestra João. Caio afirma a Marino que João foi raptado.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

