Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 9

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília tenta arrancar os segredos de Anselmo. Orlando anuncia que frei Tomé está fora de perigo. Marcelino acredita que Gilda é uma bruxa. Lucília consegue que Gilda a empregue como sua secretária particular. Ítalo diz a Marê que ela é a melhor candidata ao cargo de administradora do hospital. Ivan sofre por conta de Lili e aconselha Gaspar a se precaver com Gilda. Gaspar revela a Gilda que conseguiu contornar a situação com o prefeito de Barbacena. Verônica percebe que Anselmo está apaixonado por outra. Érico desconfia de Lucília. Luís questiona padre João sobre seu amor por mulheres. Gaspar confronta Lucília.

VAI NA FÉ

Rafa se preocupa com o estado de Kate. Janaína conta sua história para Sol e Ben. Jenifer se irrita quando Theo diz que quer conhecer sua igreja. Rafa fotografa Jenifer e Eduardo juntos. Clara flagra Kate e Theo. Rafa estranha o nervosismo de Kate. Clara discute com Theo. Jenifer consola Kate. Theo passa a noite com Lumiar. Helena critica Clara por defender Theo. Rafa entrega as fotos que fez no jantar para Jenifer. Ivy decide sair da banda. Theo conversa com um advogado sobre sua separação. Lucas faz um convite para Wilma. Jenifer vai à aula de Eduardo na igreja. Clara descobre que Kate foi amante de Theo. Bruna revela para Clara que Theo abusou de Sol.

TERRA E PAIXÃO

Antônio se nega a se ajoelhar na frente de Aline e humilha Daniel. Irene comenta com Gladys que Antônio não gostará de saber que Aline voltará a lecionar na escola. Luigi fica sabendo por Cacá que Berenice comprou o colar de Gladys. Elias se inscreve na academia de Odilon para treinar. Luigi pede a Kelvin que consiga reaver para ele o colar que está com Berenice. Elias pega o dinheiro de Mara. Gladys não aceita Aline na escola. Irene manda Petra ficar próxima de Caio para conhecer detalhes da produção. Franco nega a Aline um prazo maior para pagar o empréstimo. Caio encontra Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Patrick esbarra com Karen na fonte e ambos se perguntam o que estão procurando. Em encontro com Leandro, Telma diz que mudou de ideia e quer vender a casa. Trapaça tem ajuda de Ian, Nath e Ellen para pegar as bicicletas dos integrantes do Pedalzera. A gangue Pedalzera cola adesivos no condomínio do Lado Torre, Fausto avista e alerta os seguranças para correrem atrás dos vândalos. Fausto pega Crânio, abaixa a máscara e descobre que é Dimitri; o resto dos pestinhas fogem. Leon fala para Ian que roubar é errado. Alex dá apoio para Rosalina não ficar triste com a sinceridade de Romeu. Julieta e Romeu acham que é melhor não ficarem na fonte e Julieta convida Romeu para conhecer a casa dela. Mais tarde, Julieta apresenta a casa para Romeu; ele conhece a estufa. Junto com Amanda, Vitor apoia a ideia do restaurante no Armazém e deseja ser o gerente. Mari é contra a concepção dos dois. Hélio alega a Telma que conseguiu um adiantamento para ela, mas Telma responde que não precisa mais do dinheiro. Pedalzera percebe que não tem a mesma intimidação sem as bikes. Karen diz para Alex que viu Romeu entrando no Lado Vila. Eles suspeitam que o amigo estava atrás de Julieta. Patrick também revela a Téo que viu Julieta indo para a fonte desativada. Julieta explica para Romeu que os pais são separados. Romeu fala que é estranho pensar que Mariana foi a babá dele. Romeu conta sobre a família dele para Julieta. Enzo nota as bikes na frente da casa dele e questiona Nath, que dá uma desculpa. A gangue Pedalzera encontra com Trapaça, que é interrogada sobre as bikes; Trapaça diz que eles não são os mesmos com a liderança de Crânio. Clara vai até a estufa e Romeu e Julieta se escondem. Lorenzo alerta Clara de "perigo".

