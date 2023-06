Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 8

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda e Lucília firmam parceria contra Marê. Antônio, Aparecida e Verônica pressionam Sônia e Júlio a se casar. Tânia não gosta do clima entre Popó e Celeste e Ítalo e Neiva. Júlio questiona se Sônia deseja ser mãe, e ela lembra do bebê que perdeu. Verônica desabafa com Marê sobre Anselmo, e conclui que nunca foi feliz ao seu lado. Anselmo pensa em Lucília. Gilda revela a Gaspar que pensa em adotar Marcelino. Tomé passa mal após ingerir as balas que Gilda deu a Marcelino, e Orlando decide internar o frei. Anselmo confidencia a Lucília que foi ele quem ajudou Leonel a se afastar de Virgílio.

VAI NA FÉ

Orfeu finge não saber nada sobre Theo, e Ben vai embora com Sol. Jenifer pensa em Hugo. Orfeu se enfurece com Hugo e manda Pablo acabar com ele. Yuri tenta falar com Guiga. Hugo vê Eduardo abraçando Jenifer. Pablo alerta Hugo sobre a ameaça de Orfeu. Ben explica a Sol que o namorado de Jenifer pode estar em perigo.

Theo manda Kate convencer Jenifer de ir ao jantar que deseja fazer com a família. Hugo se despede de Jenifer. Pablo mente para Orfeu. Kate implora que Jenifer vá com ela ao jantar na casa de Theo. Sol procura Janaína. Eduardo vai com Kate e Jenifer para o jantar na casa de Theo. Janaína aceita conversar com Sol. Theo intimida Kate.

TERRA E PAIXÃO

Aline se recusa a negociar o uso da água com Antônio. Aline pensa em voltar a dar aula na escola para suprir as necessidades da casa. Franco explica para Antônio que não é possível iniciar o processo de leilão das terras de Aline. Jurecê diz a Yandara que ela deve deixar a aldeia. Antônio se emociona ao ver Caio no túmulo de Agatha. Aline impõe que Antônio lhe peça perdão de joelhos para negociar a água com o produtor.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Glaucia cria um programa de ?funcionário do mês? para os colaboradores da Monter Mercado - dando até bonificação - mas inicia colocando uma foto dela como o melhor desempenho. Os funcionários dão risada. Telma desabafa com Amanda, pede um pouco mais de tempo para pagar o que deve no Armazém e agradece a compreensão. Karen diz para Romeu não se sentir culpado pelas palavras com Rosalina, já que a menina criou expectativa no relacionamento deles. Ellen, Ian e Nath perguntam para Trapaça qual o maior ponto fraco dos membros do Pedalzera. Trapaça revela que são as bicicletas e solicita ajuda para sumirem com as bikes deles. Daniel fala novamente com Amanda e Marina sobre a proposta do restaurante no Armazém. Fausto proíbe Bassânio de vender pipoca na frente do condomínio Verona. Karen se aproxima de Romeu, mas ele se esquiva. Pedalzera invade novamente o condomínio do Lado Torre. Bassânio fala para Pórcia que foi expulso do seu ponto no Lado Torre por um homem mau; ele ainda não sabe que se trata do pai de Pórcia. Telma fala para Daniel que está com dificuldade financeira e ele oferece um empréstimo. Mari compartilha com Amanda que não quer Daniel com um restaurante no Armazém, porque seria difícil trabalhar com o ex. Julieta encontra com Romeu na fonte e ambos percebem que foram seguidos.

