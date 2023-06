Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 7

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda e Lucília pensam em uma forma de retomar a aproximação com Marcelino. Gaspar alerta Gilda sobre a fúria do prefeito de Barbacena. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Orlando pede que Lucília vá embora de sua casa. Orlando pensa em empregar Marê no hospital. Ione se martiriza por ter pensado em fugir com Bem-Te-Vi. Gilda pede desculpas a Marcelino, que se mantém fiel a Marê. Orlando informa a Marê sobre a vaga de administradora no hospital. Lucília pede abrigo a Gilda.

VAI NA FÉ

Ben incentiva Sol e Grazi a conversarem. Hugo e Pablo ameaçam Grazi na rua. Sol confirma para Ben que Grazi denunciará Theo. Orfeu mostra para Theo o vídeo que Hugo fez de Grazi. Rafa fotografa Clara. Sol avisa a Marlene e Bruna que irá depor contra Theo. Lumiar não acredita quando Ben anuncia que existe outra vítima de Theo.

Clara decide fazer um jantar para Kate, e Theo gosta da ideia. Guiga questiona Alice sobre Yuri. Bruna repara em Ben observando Sol. Lumiar comenta sobre o caso de Grazi com Theo, e ele nega qualquer envolvimento. Ben descobre que Grazi viajou, e compartilha seu estranhamento com Lumiar. Kate fala para Jenifer sobre o jantar a que Theo deseja que elas compareçam. Ben e Sol aparecem no bar de Orfeu.

TERRA E PAIXÃO

Aline afirma a Daniel que está decidida a dar um tempo em sua relação. Luigi e Anely socorrem Lucinda. Gladys dá dinheiro para Luigi reaver o colar e o italiano resolve usá-lo para comprar um anel de noivado para Petra. Antônio não aceita pagar pela água das terras de Aline. Lucinda avisa a Odilon que voltará a treinar. Marino aceita as investidas de Graça. Graça confidencia a Gladys que pretende engravidar de Marino. Daniel comunica a Graça que deseja se separar da jovem. Jurecê prevê para Aline que ela se envolverá com um novo homem.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Mariana, Clara, Julieta e Lívia fazem noite de skin care. Julieta cuida do rosto da mãe, a chama de linda e elas trocam elogios. Vitor e Hélio colam panfletos contra a verticalização desenfreada de Leandro Monteiro. Hélio pede autorização de Telma para colar o panfleto na frente da casa dela. Com o dinheiro da venda das garrafas d´águas, Bassânio compra carrinho de pipoca. Nando entrega para Hélio a matrícula assinada pelo pai. Romeu ainda não levou autorização dos pais para Hélio, que cobra o garoto mais uma vez. Com a saída de Trapaça, os membros do Pedalzera não conseguem entrar em acordo sobre a próxima missão. Enzo diz a Leandro que encontrou erros no fechamento das contas da Monter Holding nos últimos meses. Depois de longa conversa, a gangue Pedalzera decide colar adesivos no condomínio Boulevard. Julieta e Romeu comentam sobre a desconfiança dos amigos em relação a amizade deles. Nath, Ellen e Ian observam Trapaça triste em um parque; eles seguem os conselhos de Dona Clara e dão suporte para a menina. Simulando choro, Trapaça diz que foi expulsa do grupo e que agora quer contar com Nath, Ellen e Ian para se vingar do Pedalzera. Hélio diz a Vitor que sente o filho mais responsável em relação ao Armazém. Na rua, Leandro vê os cartazes contra a modernização. Trapaça diz para Nath, Ellen e Ian que foi abandonada pelos pais, conheceu Muke, Chilique e Fê Dengosa e decidiu criar o grupo Pedalzera. Rosalina pergunta para Romeu se ele sente algo por ela além de amizade. Romeu afirma que gosta de ser amigo dela, somente isso. Romeu se sente mal pela sinceridade.

