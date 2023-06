Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 6

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda e Lucília vão atrás de Marcelino. Marê e Orlando descobrem que Lucília levou Marcelino para passear com Gilda. Ione se entristece por causa de Bem-Te-Vi, e Aninha percebe. O prefeito de Barbacena afirma a Gaspar que entrará com um processo contra o Grande Hotel. Marcelino se acidenta durante sua fuga, mas consegue chegar até a estrada. Marê e Orlando recebem ajuda especial para encontrar Marcelino. Gilda e Lucília chegam à Irmandade, e Marê confronta a ex-madrasta.

VAI NA FÉ

Rafa tenta proteger Kate de Theo. Valéria é franca com Bem sobre suas intenções. Jenifer exige que Theo não incomode Kate. Kate sente-se mal por mentir para Rafa. Theo obriga Kate a sair com ele. Fábio, Lui, Lumiar e Guiga cuidam de Dora. Kate entrega o cartão de Grazi para Ben. Orfeu desconfia de que Hugo mentiu para ele. Kate não conta para Jenifer sobre seu encontro com Theo. Hugo observa Jenifer. Valéria conversa com Sol sobre Ben. Ben marca de se encontrar com Grazi. Orfeu obriga Hugo a ameaçar Grazi pessoalmente. Bruna arma para Sol encontrar com Ben. Grazi vai ao escritório de Ben e conhece Sol.

TERRA E PAIXÃO

Aline afirma a Daniel que está decidida a dar um tempo em sua relação. Luigi e Anely socorrem Lucinda. Gladys dá dinheiro para Luigi reaver o colar e o italiano resolve usá-lo para comprar um anel de noivado para Petra. Antônio não aceita pagar pela água das terras de Aline. Lucinda avisa a Odilon que voltará a treinar. Marino aceita as investidas de Graça. Graça confidencia a Gladys que pretende engravidar de Marino. Daniel comunica a Graça que deseja se separar da jovem. Jurecê prevê para Aline que ela se envolverá com um novo homem.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Lívia interroga Julieta sobre a convivência com Rômulo (Romeu). Lívia diz que Julieta deu motivos para acreditar em proximidade com Rômulo (Romeu), como sair de trás da arquibancada com o menino e os diversos abraços durante o jogo no CEC. Trapaça expressa que os amigos são traidores e que eles não conhecem o Crânio o suficiente para nomeá-lo como líder. Fausto olha o circuito das câmeras de segurança para descobrir mais sobre a gangue Pedalzera. A família Monteiro vira assunto na mesa dos Campos novamente e Juli fica incomodada. Karen e Ellen brigam e Telma fica chateada porque não aguenta mais o desentendimento das filhas. Amanda pergunta para Enzo se ele está feliz na nova empresa e ele não sabe responder. Enzo continua escondendo que trabalha na Monter Holding. Nando encobre Dimitri de suas confusões e em troca pede assinatura falsificada do pai para a matrícula do CEC. Na casa de Vera, Leandro diz a Bernardo que ele é ingrato. Bernardo reconhece o amparo do pai, mas declara que Leandro nunca identifica os próprios erros e que sempre quer controlar os filhos e netos. Dimitri consegue fazer Fred assinar o documento do CEC para Nando. Leandro decide que o futuro do Romeu é na Holding, Bernardo fica incomodado. Bernardo pergunta para Romeu, na frente de Leandro, o que o garoto quer fazer quando crescer.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também