Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 5

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino é hostil com Gilda, que comenta a situação com Lucília. O evento de inauguração da fonte de São Jacinto é um fiasco. Lili e Violeta se enfrentam, e o plano de vingança da aspirante a atriz falha. Ione acredita que Bem-Te-Vi a convidou para deixar São Jacinto com ele. Marê desconfia da aproximação de Lucília com Marcelino. Lucília leva Marcelino para fotografar Gilda. Ivan é desprezado por Lili. Violeta transforma Lili em sua camareira. Gilda garante a Marcelino que deseja ser sua amiga. Marcelino foge de Gilda e Lucília.

VAI NA FÉ

Kate não conversa com Hugo. Guiga e Dora reparam em Lui e Lumiar. Jenifer recebe um presente de Hugo. Hugo entrega o cartão de Grazi para Kate. Bruna posta o vídeo de Sol e Ben dançando. Theo vê o vídeo que Bruna postou e fica furioso. Clara se encontra com Helena em sua casa. Kate liga para Grazi. Yuri e Vini começam a se entender. Lumiar desiste de ir embora do Refúgio. Jenifer tenta avisar a Kate que Theo se encontrará com ela no Icaes. Kate faz fotos de Rafa. Lui ajuda Lumiar. Valéria questiona Ben sobre suas chances com ele. Theo vê Kate.

TERRA E PAIXÃO

Aline manda Ruan dizer ao irmão de Isabel que mentiu no depoimento. Luigi sugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la. Aline pede para Ruan investigar o motivo do interesse de Antônio por sua água. Angelina conta a Daniel que talvez Graça não esteja grávida. Jonatas aceita o convite de Nina para sair. Daniel não revela a Caio o nome da mulher por quem está apaixonado.

Aline avisa a Daniel que Petra sumiu. Graça tenta convencer Aline de que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo. Tadeu pede a Gladys para usar o colar que deu à mulher no jantar de noivado de Petra. Kelvin dá a Ramiro os papéis escritos por Cândida para o capanga de Antônio guardar. Aline diz a Daniel que é melhor eles se separarem.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vitor fura a fila da Monter Mercado e Bassânio ajuda Pórcia a colocá-lo no final da fila. Vitor mente para o público falando que a promoção da Monter Mercado já acabou e que eles estão esperando na fila à toa. Chilique e Muke elogiam Crânio e afirmam que o novato deveria ser o novo líder do grupo. Trapaça impõe que ela sempre será a líder. Muke e Chilique ficam incomodados que Trapaça só dá ordens. Fê Dengosa fica do lado de Trapaça. Vitor estimula os clientes da Monter para causar uma rebelião. Vera consegue controlar os clientes e diz que vai atender a todos. Telma compra no Armazém e o cartão de crédito resulta em saldo insuficiente. Amanda fala para ela pagar os produtos posteriormente. Telma pede um aumento ou adiantamento para o Hélio. O treinador diz que também não está fácil para ele no momento. Leandro acha que Bernardo sabotou o próprio pai quando revelou a Hélio que o novo empreendimento é um condomínio no Lado Vila. Os amigos de Romeu pedem explicações perante os abraços que ele deu em Julieta durante os treinos. Vera escuta Romeu falando para os amigos que gostou de jogar handball e questiona onde eles praticaram o esporte. As crianças do Pedalzera votam entre Crânio e Trapaça como líder e Crânio vence. Hélio pede ajuda de Vitor para distribuir panfletos contra a verticalização no Lado Vila. Vitor acha que o Lado Vila deve se modernizar. Hélio pergunta se o filho está do lado de Leandro Monteiro.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também