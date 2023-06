Resumo das novelas

SÁBADO, 3

AMOR PERFEITO

Marcelino tem uma visão com Jesus novamente. Verônica termina o relacionamento com Anselmo, e Érico a apoia. Lucília sugere que Gilda conquiste Marcelino para chegar até Orlando. Lili pensa em se vingar de Violeta.

Marcelino fica magoado, e Marê afirma que o menino jamais deve duvidar de seu amor por ele. Júlio pede que Verônica não guarde segredos dele. Lucília e Gilda são simpáticas com Marcelino durante a inauguração da fonte da cidade.

VAI NA FÉ

Bia flagra Simas e Bárbara juntos e arma um escândalo. Tatá filma Yuri e Vini juntos sem que eles percebam. Guiga e Lumiar chegam ao Refúgio. Sol conforta Jenifer. Fábio revela a Lumiar sobre a relação com Lui. Hugo tenta falar com Jenifer, que o repele. Kate discute com Bruna por insistir em manter o jantar com Clara em sua casa.

Jenifer tem notícias de Eduardo. Ben apresenta Valéria para Sol. Kate e Rafa implicam com suas mães durante o jantar. Theo se interessa por uma mulher parecida com Sol mais jovem, que aparece no Bar de Orfeu. Kate teme que Clara mostre para Theo a foto que Rafa tirou do jantar deles. Hugo fala de Grazi para Kate.

TERRA E PAIXÃO

Marino expulsa Caio da delegacia. Tadeu pede a Enzo que descubra um meio de ter acesso ao laptop de Anely. Tadeu tranca a escola para Gladys, sem saber que Luigi está escondido na sala da esposa. Angelina dá notícias de Cândida a Berenice.

Durante consulta de Caio com Jurecê, o Xamã tem a visão do rosto de Lucinda e orienta Caio a como tirar Aline da cadeia. Graça desconfia da reação de Daniel ao saber da prisão de Aline e confirma com Irene que o rapaz é apaixonado por ela. Daniel visita Aline na cadeia. Lucinda diz a seu padrinho Juiz que precisa de ajuda.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

