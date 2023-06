Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 2

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando aproveita a presença de Iolanda para cobrar de Gusmão o salário de Marê. Iolanda desconfia da atitude de Gusmão com Marê. Camilo termina o relacionamento com Lili, que deduz ter caído em uma armadilha. Frei João oferece apoio a Luís.

Camilo pede para reatar com Violeta, que afirma ao ex-marido que o plano dos dois agora é recuperar o cinema da cidade. Lili confronta Catarina. Lucília confessa a Gilda que a viu com Orlando. Ione acredita que Bem-Te-Vi está interessado nela. Lucília insinua que Gilda pode ter chances com Orlando. Marcelino desobedece Frei Severo e entra no sótão novamente.

VAI NA FÉ

Jenifer é hostil com Hugo e Orfeu. Todos se divertem na praça durante a aula de Sol. Sol e Ben dançam juntos e relembram do passado. Anthony fala bem da aula de Sol na internet. Theo se preocupa com a ameaça que Orfeu faz para Jenifer. Lumiar consegue a liberdade provisória para Talita. Theo aparece na casa de Sol, e Kate se desespera. Ben e Sol discutem com Theo.

Jenifer conta para Marlene o que Theo fez com Sol e ela o expulsa de sua casa. Hugo se aconselha com o Pastor Miguel. Grazi pede para Orfeu as imagens da câmera de segurança do dia que esteve no bar e ele fica preocupado. Ben e Sol repreendem Jenifer por procurar Orfeu. Orfeu convoca Hugo para mais uma missão.

TERRA E PAIXÃO

Marino avisa a Antônio que não tem medo do fazendeiro e o ameaça. Ramiro sugere que Kelvin desapareça com os papéis deixados por Cândida. Mara reclama do marido com Menah. Daniel garante a Irene que não se casará com Graça. Marino dá voz de prisão a Aline.

Daniel estranha que a barriga de Graça não esteja crescendo. Silvério garante a Antônio que o Juiz prometeu protelar o pedido de habeas corpus para Aline. Menah leva Jussara e João para sua casa. Caio ameaça Marino, caso o delegado não solte Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

No piquenique, por sempre falar de Vera, Julieta fica incomodada com a mãe contando sobre a rival, e o passeio vira um desastre. Atrás da arquibancada do CEC, Julieta pede desculpas para Romeu por Mari ter falado mal de Vera. Julieta desabafa com Romeu que queria ser a melhor amiga de Mari, mas não consegue se aproximar da mãe. Telma visita o condomínio Residencial Verona. Nando também quer entrar no CEC e pede ajuda dos amigos. Lívia procura por Julieta e a observa andando com Romeu. Romeu e Julieta disfarçam brigando e mostrando inimizade. Alguns clientes vão até o Armazém, porque gostaram da promoção do dia anterior, provando que o Vitor estava certo nas estratégias de marketing. Glaucia comenta com Vera que a tática do carro de som do Armazém diminuiu os clientes da Monter Mercado e aumentou da concorrência.

Fred sugere uma promoção exclusiva no aplicativo do mercado. Pedalzera bagunça o hall e o salão de festa do condomínio Verona. Em conversa com Leandro, Telma toma a decisão final sobre a venda da casa. Alex continua gravando os vídeos e viralizando com as dancinhas na internet. Hélio diz aos alunos que Nando fará um dia de teste no CEC. Hélio explica que, por conta dos últimos comportamentos dos alunos, Lado Torre e Lado Vila jogam no mesmo time. Devido a promoção no aplicativo, uma fila enorme se forma na porta da Monter Mercado. Amanda e Mari reclamam com Vera de que a fila está atrapalhando a venda no comércio delas. No Armazém, Vitor reclama com Mariana e Amanda pela falta de clientes no estabelecimento e sai para aprontar novamente.

