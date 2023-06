Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 1

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando rejeita Gilda, que declara sua paixão pelo médico. Lucília vê quando Gilda sofre por Orlando. Gusmão humilha Marê. Orlando resgata Marê vagando pela estrada. Gilda não gosta quando Érico pensa em investir na reabertura do cinema.

Marê revela que Gusmão a assediou, e Orlando se revolta. Marcelino lamenta a ausência de Marê e Orlando no evento do café-concerto. Cândida sugere que Anselmo e a prefeitura doem o prédio do cinema para Érico. Violeta arma para que Camilo flagre Lili com Ivan. Lucília usa Gilda para provocar Orlando. Orlando confronta Gusmão.

VAI NA FÉ

Clara se espanta com a reação de Theo. Bruna e Marlene cobram explicação de Ben. Ben avisa a Sol e Bruna que irá procurar Orfeu. Meire pede para Sol dar aula de dança na praça. Bruna conta para Ben a reação de Sol ao vê-lo com Valéria. Hugo e Kate tentam convencer Jenifer a desistir da ideia de procurar Orfeu. Sheila diz a Theo que ele não conseguirá se separar de Clara.

Helena insiste para Clara se separar de Theo. Alice pede que Lumiar defenda Talita, uma amiga presa injustamente. Kate estranha quando vê Jenifer sair apressada do Icaes. Vitinho leva Anthony para assistir à aula de Sol. Ben observa Sol, encantado. Jenifer encontra Hugo no bar de Orfeu.

TERRA E PAIXÃO

Antônio revela a Irene que tem interesse na água das terras de Aline. Graça aconselha Tadeu a presentear Gladys com uma joia. Enzo sugere que Tadeu ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda. Andrade avisa a Anely que o técnico irá avaliar os computadores da pousada. Antônio manda Ruan dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel.

Lucinda combina com Odilon de fazer um jantar especial para ele pedir Anely em casamento. Tadeu consegue emprego para Luigi na cooperativa. Cândida entrega uma caixa para Caio usar contra Irene. Graça diz a Irene que tem certeza que Daniel gosta de outra. Ruan diz a Marino que ouviu Aline ameaçar Isabel de morte.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vitor anuncia no alto-falante do carro que os produtos do Armazém estão em promoção pela metade do preço, e o estabelecimento começa a lotar. Hélio diz aos alunos que a rivalidade deles está atrapalhando os treinos. Vera e Glaucia chamam a polícia, e Vitor é multado pelo barulho do carro de som. Trapaça descobre que Dimitri é rico e mora em condomínio. No quarto de Ian, Alex vê Nath e Ellen com o irmão e pede para elas irem embora por serem do Lado Vila. No fechamento do caixa, Amanda e Mari declaram a Vitor que a promoção não deu lucro. Romeu chega com roupa de treino em casa, e os pais perguntam onde ele estava. Por chamada de vídeo, Julieta conversa com Romeu. Mariana entra no quarto de Julieta. A câmera fica ligada, e Romeu escuta Mariana falar que Vera é uma praga.

Leandro diz a Bernardo que o viu conversando com Hélio e pergunta de que lado ele está. Enzo se prepara para o primeiro dia de trabalho, mas omite para a esposa, Amanda, que a empresa é a Monter. Daniel convida Mari para um piquenique com ele e Julieta. Depois de muita insistência, Mari aceita. Trapaça conta para a gangue que Crânio/Dimitri é rico, e os membros do grupo tiram satisfação com o menino. Trapaça obriga Crânio/Dimitri a liberar a entrada da gangue no condomínio. No piquenique, Julieta expõe aos pais que é estranho vê-los juntos, já que eles não são mais um casal.

