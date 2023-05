Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 31

Júlio confessa que se sente humilhado pelo relacionamento de Verônica e Anselmo. Frei Severo aconselha Luís. Violeta tem uma ideia para desmascarar Lili na frente de Camilo. Ione acredita que Bem-Te-Vi está apaixonado por ela. Anselmo se irrita com Verônica por Júlio ter descoberto o relacionamento dos dois. Érico sugere que Júlio procure compreender Verônica. Gusmão ataca Marê. Orlando estranha a demora de Marê.

VAI NA FÉ

Janaína desliga o telefone desesperada, enquanto Hugo a observa. Ben conversa com Jenifer sobre a denúncia que farão ao Ministério Público. Sol se preocupa quando Jenifer avisa que ela será testemunha no caso contra Theo. Clara recebe um convite para um encontro com antigas modelos e pede para Helena ir com ela. Lumiar vê Clara e Helena juntas.

Ben encontra Theo e Lumiar no bar e teme pela ex-mulher. Theo tenta conter a raiva quando Lumiar não deixa ele ficar em sua casa. Kate comenta com Jenifer sobre Orfeu. Sol decide ir com Marlene e Bruna vender quentinhas. Orfeu avisa a Hugo que sua dívida com ele não acabará. Sol vê Ben e Valéria juntos. Clara confessa a Theo sobre sua relação com Helena.

TERRA E PAIXÃO

Antônio revela a Irene que tem interesse na água das terras de Aline. Graça aconselha Tadeu a presentear Gladys com uma joia. Enzo sugere que Tadeu ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda. Andrade avisa a Anely que o técnico irá avaliar os computadores da pousada. Antônio manda Ruan dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel.

Lucinda combina com Odilon de fazer um jantar especial para ele pedir Anely em casamento. Tadeu consegue emprego para Luigi na cooperativa. Cândida entrega uma caixa para Caio usar contra Irene. Graça diz a Irene que tem certeza que Daniel gosta de outra. Ruan diz a Marino que ouviu Aline ameaçar Isabel de morte.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Após Fred lançar um jingle para a Monter Mercado, Vitor faz o mesmo com o Armazém das Flores. Julieta pergunta ao pai se ele já ficou com Telma e questiona se foi por conta da Telma que Daniel e Mari se separaram. Para conseguir um espaço na agenda e treinar no CEC, Romeu mente para os pais alegando que agora ele faz parte de um grupo de estudos. Na rua, Alex vira motivo de piada pelo vídeo cômico. Rosalina e Karen afirmam que pelo menos ele está famoso. Hélio fala a Julieta que Rômulo/Romeu tem habilidade para o esporte e parece ser de boa índole. Romeu chega no CEC e avisa a Hélio que os pais liberaram o jovem para treinar, mas Hélio afirma que precisa trazer os pais na hora da matrícula. Telma diz a Leandro que vai continuar na casa dela. Leandro aumenta a oferta em 30% e um apartamento no Verona (Lado Torre) para ela morar. Clara chega na conversa e se surpreende com Leandro no Lado Vila.

Clara diz que Castanheiras não precisa de luxo, e sim de natureza e paz. Romeu inventa para Hélio que os pais estão viajando e propõe a assinatura da matrícula de forma digital. Hélio concede, mas alega que futuramente vai conversar com os pais de Romeu sobre o talento dele. Alex começa a fazer vídeos com dancinhas e vira a nova sensação da internet. Com carro de som e o jingle tocando, Vitor circula pela praça central divulgando o Armazém. No CEC, Romeu fala para os amigos o chamarem por Rômulo Castro, porque Hélio não pode saber que ele é um Monteiro. No Armazém, Vera reclama do carro de som e declara que Mariana e Amanda são desonestas, já que lançaram o jingle um dia depois do jingle da Monter Mercado. O Lado Torre e o Lado Vila competem na quadra do CEC. Trapaça e Fê Dengosa não gostam que Chilique e Muke apoiem Crânio e acham que o novato esconde algo.

