Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 30

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar comemora a decisão de Gusmão. Gilda decide acomodar os funcionários públicos em quartos de funcionários do hotel. Violeta afirma a Camilo que Lili está usando-o para ter sucesso na carreira. Lucília ouve quando Marê diz a Orlando que pedirá demissão da alfaiataria.

Bem-Te-Vi se preocupa com Ione. Gilda garante a si mesma que conquistará Orlando. Júlio alerta Marê sobre Lucília e Gilda. Verônica diz a Anselmo que não perdoará uma traição dele. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo.

VAI NA FÉ

Com a ajuda de Ben e Sol, Jenifer devolve o carro para Theo. Hugo tenta conversar com Kate sobre Jenifer. Rafa fotografa Theo. Guiga pede a ajuda de Yuri. Ben cozinha para Duda, Marlene, Jenifer e Sol. Clara gosta de ver Rafa tirar fotos de Theo. Ben se declara para Sol. Clara fica impactada com as fotos que Rafa faz de Theo.

Jenifer comemora com Ben que Janaína resolveu mudar de ideia sobre a denúncia contra Theo. Hugo presta atenção quando Kate fala de Janaína com Jenifer. Yuri expõe Guiga no Icaes. Valéria vai atrás de Ben no escritório, e Lumiar disfarça os ciúme. Orfeu manda Hugo impedir Janaína de denunciar Theo. Jenifer e Ben conversam com Janaína. Hugo ameaça Janaína.

TERRA E PAIXÃO

Antônio revela a Irene que tem interesse na água das terras de Aline. Graça aconselha Tadeu a presentear Gladys com uma joia. Enzo sugere que Tadeu ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda. Andrade avisa a Anely que o técnico irá avaliar os computadores da pousada. Antônio manda Ruan dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel.

Lucinda combina com Odilon de fazer um jantar especial para ele pedir Anely em casamento. Tadeu consegue emprego para Luigi na cooperativa. Cândida entrega uma caixa para Caio usar contra Irene. Graça diz a Irene que tem certeza que Daniel gosta de outra. Ruan diz a Marino que ouviu Aline ameaçar Isabel de morte.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Bernardo encontra com Hélio na porta da Monter Holding e declara que sente muito pela ambição do pai. Bernardo revela a Hélio que o novo empreendimento será um condomínio. Leandro observa a conversa dos dois pela câmera de segurança. Vera diz para Glaucia que já sabe do incidente do mercado e que deseja fazer um boletim de ocorrência. Glaucia ameniza a situação, já que Dimitri estava envolvido na confusão. Telma visita Daniel, no bate-papo. Telma ri de uma situação, e Daniel expõe que a risada dela lembra a da Mari. Telma fica sem graça.

Mesmo as crianças do Lado Torre cumprindo com o acordo, alguém do Lado Vila publica o vídeo de Alex, que fica furioso. Amanda fica brava com Mari, já que Vitor voltou a trabalhar no Armazém sem o consentimento dela. Mari pontua para Amanda que é a última chance que dá a Vitor. Patrick admite aos amigos que ele criou um perfil falso para soltar o vídeo de Alex passando vergonha. Lívia e Téo falam que Patrick perdeu a razão e que agora o Lado Torre vai se vingar.

