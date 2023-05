Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 29

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar promete um grande trabalho a Gusmão, caso ele concorde em demitir Marê. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda e Gaspar atentem contra Gusmão e Iolanda. Odete foge com as roupas de Violeta, e Popó apresenta a artista a Wanda.

Violeta convoca Catarina para ser sua nova assistente pessoal. Orlando elogia o trabalho de Adélia como enfermeira. Iolanda disfarça para Marê sobre a visita de Gaspar à alfaiataria. Anselmo manipula Lucília e Verônica. Gaspar comunica a Gilda que Gusmão demitirá Marê.

VAI NA FÉ

Renata questiona Fábio sobre a paternidade de Lui. Jenifer se oferece para ajudar Hugo com o seu trabalho. Dora conversa com Wilma. Hugo tenta seduzir Jenifer, que se enfurece. Dora exige que o reality termine, Lui decide ficar no Refúgio. Wilma se despede do filho. Jenifer desabafa com Kate. Sol fica desconcertada na presença de Ben.

Vitinho decide ficar com Wilma na mansão. Theo dá um carro de presente para Jenifer. Yuri encontra os perfis de algumas possíveis vítimas de Theo, e Jenifer fica animada. Duda tenta arrumar um encontro entre Ben e Sol. Jenifer fica furiosa com o presente de Theo e decide devolvê-lo.

TERRA E PAIXÃO

Antônio não admite estar roubando água das terras de Aline. Marino insinua a Aline que a professora é suspeita da morte de Isabel. Caio aconselha Aline a ir à delegacia acompanhada de Rodrigo. Caio diz a Antônio que sabe que o pai é o responsável pela morte de Isabel.

Breno acusa Aline de ter matado sua irmã. Kelvin e Luana escutam a conversa de Cândida com Ademir. Cândida pede a Ademir que seja testemunha do testamento que fará. Caio diz a Antônio que está disposto a testemunhar contra o pai. Antônio afirma a Irene que usará o crime para atingir Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na disputa pelo banco da praça central, o Lado Vila ganha o jogo contra o Lado Torre. Os perdedores devem tirar uma foto elogiando os vencedores. Alex se recusa a tirar a foto dos perdedores, mas Romeu diz que ele precisa cumprir. Hélio convida Rômulo/Romeu para a sala dele. Hélio alega que o garoto tem potencial nos esportes e propõe que ele treine no CEC. Através das câmeras de segurança, Glaucia e Fred flagram Dimitri com a gangue Pedalzera aprontando no mercado. Bernardo diz a Leandro que construir no Lado Vila é provocação à família Campos e que, se for agir assim, ele está fora do negócio. Julieta encontra novamente com Romeu na fonte. Romeu revela a Julieta que a família dele não vai gostar se ele anunciar que vai treinar no CEC, mas que pretende dar um jeito.

Patrick, Téo e Lívia vão até uma sorveteria localizada no Lado Torre e obrigam os rivais a postarem a foto da derrota. Glaucia comenta com Dimitri que o viu com a gangue Pedalzera. Dimitri questiona o motivo de a mãe pegar no pé dele, já que ela nunca pensa no filho. Clara pede para Mariana cogitar a volta de Vitor para o Armazém. Na Monter Holding, Hélio leva uma reclamação da associação de moradores para Leandro. Enzo recebe uma proposta de emprego como contador da Monter. Patrick afirma a Alex que tem um vídeo constrangedor dele escorregando na quadra e que, se não postar a foto da derrota, ele vai compartilhar o vídeo com todo mundo. As crianças do Lado Torre aceitam publicar a foto. Em conversa com Hélio, Leandro diz que vai conseguir o terreno no Lado Vila para a construção, não importa o que tenha que fazer. Hélio declara que vai convocar a assembleia do bairro para impedi-lo.

