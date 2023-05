Resumo das novelas

SÁBADO, 27

GLOBO

AMOR PERFEITO

Albuquerque fala mal de Marê para Gusmão. Frei Severo castiga Marcelino. Gilda se anima ao saber do novo emprego de Marê. Érico parabeniza Júlio por seu novo cliente. Lucília garante a Orlando que não revelará seu segredo para Marê. Marê chega de carro com os artistas da Cinédia e Gilda fica furiosa. Lili flerta com Ivan. Violeta reclama ao descobrir que sua camareira a abandonou. Marê conta para Orlando sobre a ida de Albuquerque à alfaiataria. Gilda tem uma ideia para prejudicar a enteada e manda Gaspar ir até a alfaiataria falar com Gusmão e Iolanda.

VAI NA FÉ

Sol acolhe Jenifer. Jairo surpreende Bruna. Ben tenta convencer Vanessa a denunciar Theo. Sol se preocupa ao saber que Jenifer está tentando processar Theo. Dora se encanta ao ver Fábio atuar com Wilma e Érika. Hugo e Jenifer começam a namorar. O cinegrafista filma Dora e Wilma tendo uma conversa decisiva. Sol observa Jenifer e Hugo namorando. Lui se aconselha com Wilma. Vanessa conta para Orfeu que Ben quer processar Theo.

Sol implora que Jenifer para de investigar os crimes de Theo. Orfeu ameaça Vanessa. Kate implica com Jenifer e Hugo. Orfeu avisa a Theo que Ben quer processá-lo. Wilma ironiza a ideia de Fábio de construir um teatro no Refúgio. Vitinho chama Anthony para participar do reality. Orfeu exige que Hugo convença Jenifer a desistir de processar Theo. Wilma insinua a Lui que Fábio não é seu pai.

TERRA E PAIXÃO

Aline conta a Daniel sobre a conversa que teve com Irene. Aline teme pela segurança de Isabel. Isabel pede dinheiro a Antônio em troca da carta que Aline lhe escreveu. Aline conta a Caio que Antônio está desviando a água de suas terras. Caio presenteia Aline com um drone. Kelvin observa Ramiro com Isabel.

Silvério comunica a Antônio que Caio tem direito a parte correspondente à herança da mãe. Irene pede a Petra que prejudique a colheita de Aline. Caio encontra o corpo nas terras de Aline e avisa a Marino. Marino diz a Caio que Aline é a primeira suspeita. Breno se hospeda na pousada de Andrade. Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

