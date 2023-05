Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 26

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília se faz de vítima para convencer Marê do porquê se aproximou de Gilda. Ítalo convida Adélia para trabalhar no hospital. Cândida e Verônica acusam Anselmo pelo curto-circuito na fonte luminosa. Lucília esconde a expressão falsa ao abraçar Marê. Orlando questiona Marê sobre a conversa com a prima. Neiva tira satisfação com Cândida. Albuquerque se surpreende ao encontrar Marê na alfaiataria. Orlando parabeniza Adélia por seu novo emprego no hospital. Frei João flagra Marcelino no sótão. Gilda reclama das parcerias feitas por Marê para trazer novos hóspedes para o hotel. O delegado pensa em contar para Gilda sobre o novo emprego de Marê.

VAI NA FÉ

Lumiar avisa a Estevão que cuidará do caso sozinha. Janaína se recusa a denunciar Theo, e Jenifer não se conforma. Lui ouve Sol falando sobre ele com Wilma. Ben se encontra com Valéria. Theo chama Lumiar para se encontrar com ele no bar de Orfeu. Sol se irrita com a equipe de filmagem. Clara e Helena passeiam pela orla. Lui libera Sol para voltar para casa. Ben confirma a fraude no exame de DNA para Lumiar.

Sol se despede de Lui. Lumiar mente para Theo. Érika chega ao Refúgio para participar do reality. Dora pede para a equipe de Renata acompanhá-la na sessão de quimioterapia. Ben repreende os alunos da revisão criminal e todos se assustam. Vanessa, outra suposta vítima de Theo, pede dinheiro a Ben para denunciar o empresário. Jenifer revela a Sol que já sabe o que Theo fez com ela.

TERRA E PAIXÃO

Daniel fica surpreso com a notícia da gravidez. Graça avisa que sua gravidez é de risco e que não pode se aborrecer. Caio pega a caixa de Cândida e, a pedido da amiga, ateia fogo à casa em que viveu quando criança. Caio não segue o conselho de Raoni para jogar a caixa de Cândida no Rio. Daniel conta a Aline que Graça está grávida.

Aline aceita esperar Daniel até o filho do advogado nascer. Angelina desconfia da gravidez de Graça. Irene teme que Antônio desista de dar a sucessão para Daniel, se descobrir que o filho está apaixonado por Aline. Ramiro conta a Antônio que Isabel está na cidade. Laurita libera mais remédio para Petra. Aline se preocupa quando Irene lhe diz que a professora vai atrapalhar a vida de Daniel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ellen fala para Nath que o peixe dela morreu. Nath sugere roubar uma poção de Clara para reviver o animal. O Lado Vila e Lado Torre treinam para a competição em disputa pela praça. Hélio diz para Telma que Leandro está oferecendo propostas para comprar as casas dos moradores do Lado Vila, Telma fala que também recebeu, mas recusou. Fausto vai até o Armazém Vila das Flores e reclama do preço dos produtos para Mari. Em seguida, Fausto vai até a Monter Mercado, e Glaucia, com muita paciência, tenta atendê-lo bem. Na lanchonete do CEC, Romeu e Julieta começam a se provocar na brincadeira.

Na estufa, Ian, Nath e Ellen jogam a poção, que ressuscita mortos, no aquário do peixe. Clara flagra as crianças dentro da estufa e alega que a poção, na verdade, é um óleo essencial e não ressuscita ninguém. Clara pontua para as crianças que não é bruxa. Alguns produtos apodrecem no estoque do Armazém, e Amanda e Mari brigam com Vitor. A gangue Pedalzera entra na Monter Mercado para bagunçar, Dimitri fica apreensivo, porque o comércio é da família dele. Chega o grande dia da competição entre Torre e Vila e o jogo fica acirrado. Glaucia fica preocupada com o ataque do grupo Pedalzera. O jogo se encerra e Hélio anuncia o time vencedor. Glaucia e Pórcia saem correndo atrás da trupe Pedalzera, Dimitri se esconde da mãe.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

