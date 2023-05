Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 25

GLOBO

AMOR PERFEITO

Anselmo se desespera e pede a ajuda de Albuquerque. Marê tem uma ideia para dar continuidade ao desfile de Wanda. Verônica se irrita com os elogios que Lucília faz para Anselmo. A reinauguração da loja de Wanda é um sucesso e Silvio fica irritado. Tânia e Luís se encontram, com a ajuda das crianças. Marê decide conversar com Lucília, e Orlando fica preocupado. Cândida vai com Verônica resolver o problema da fonte luminosa. Orlando ameaça se afastar de Lucília se ela atrapalhar seu relacionamento com Marê. Lucília e Anselmo ficam mais próximos. Marê pede para conversar com a prima de Orlando.

VAI NA FÉ

Jenifer decide pedir ajuda do DJ Bel-Air. Theo pede para Lumiar dormir no hospital com ele. Simas questiona Theo sobre seu romance com Lumiar. Theo tem alta do hospital e Lumiar o leva para casa. Jenifer pede a ajuda de Yuri para encontrar as pessoas indicadas pelo DJ. Lui e Sol se escondem da equipe de filmagem de Renata.

A turma de revisão criminal encontra outro caso, e Jenifer fica abalada. Sol revela para Lui que foi abusada por Theo. Estevão fala sobre Luiz e Antônio para Lumiar. Sabrina implora que Simas reate o namoro com Bia. Jenifer e Ben conversam com Janaína, outra vítima de Theo. Lumiar descobre que Ben pagou para que Antônio fraudasse o exame de DNA.

TERRA E PAIXÃO

Luigi se aproveita do sentimento de Gladys por ele para extorquir joias dela. Irene dá conselhos a Graça. Daniel promete a Aline que terminará com Graça. Lucinda estranha as gentilezas de Andrade. Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline. Irene manda Graça simular logo a gravidez para Daniel.

Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Caio contra ele, entregue por um oficial de justiça. Silvério aconselha Antônio a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial. Graça comunica a Daniel que está grávida do advogado.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

A gangue Pedalzera elogia o plano de sucesso do Rodinha e dão um novo apelido para o novato: Crânio. Nath, Ian e Ellen visitam a estufa de Clara. As crianças encontram com Lorenzo, o papagaio de estimação de Clara. Despropositadamente, Julieta e Romeu se esbarram no jardim da fonte. Romeu pede desculpa por não conseguir se encontrar com Julieta outro dia, eles resolvem o impasse e se desbloqueiam nas redes sociais. Leandro declara à família que deseja fazer um condomínio da Monter Holding do Lado Vila. Romeu conta para Julieta que ele e Rosalina só têm amizade. Julieta diz o mesmo sobre a relação com Patrick. Romeu sugere que eles mantenham a amizade em segredo e que finjam provocações na frente dos amigos.

Ian, Nath e Ellen acham que Clara é uma bruxa fazendo poção enquanto, na verdade, ela faz perfume. Nath reconhece a dona Clara. Glaucia se voluntaria para administrar o novo condomínio, mas Leandro alega que pode pensar no caso se a filha se sair bem como gerente na Monter Mercado. Hélio vê reportagem sobre o futuro empreendimento dos Monteiro no Lado Vila e fica assustado. Daniel continua conversando com Julieta sobre o passado e relembra quando Mari saiu da prisão. Daniel fala que no momento notou que Mari não era a mesma pessoa e que, talvez, nunca voltaria a ser. Julieta pergunta para Daniel o motivo dele e da mãe se separaram e questiona se eles vão voltar um dia. Romeu pergunta para Vera se o lance do sequestro praticado por Mariana não foi um mal-entendido. Ela nega. Na Monter Mercado, Vitor encontra com Pórcia. Leandro convida Telma para seu escritório e faz proposta de comprar a casa dela.

