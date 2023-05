Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 24

Lucília manipula Anselmo, e Verônica fica desconfiada. Gilda tenta disfarçar o incômodo com a presença de Cândida. Silvio pede que Anselmo antecipe a inauguração da fonte luminosa. Marcelino avisa a Luís que ele e seus amigos irão ajudá-lo a se encontrar com Tânia. Silvio é hostil com Marê. Lucília não dá atenção para Ivan. Marê pede que Orlando não deixe Lucília atrapalhar o romance dos dois. Verônica sente ciúmes de Lucília e Anselmo. As mulheres comemoram o desfile na loja de Wanda. Todos chegam para a inauguração da fonte luminosa. Lucília é gentil com Anselmo. Luís se encanta ao ver Tânia desfilando. As luzes da fonte luminosa explodem, e a cidade fica no escuro.

VAI NA FÉ

Jenifer sofre com a descoberta e é acolhida por Kate. Clara fica enciumada ao saber que Lumiar está com Theo no hospital. Theo convence Lumiar a investigar o laboratório onde o primeiro exame de paternidade foi realizado. A banda e a equipe de filmagem flagram Lui e Jade. Jenifer confronta Theo. Dora se interessa pela ideia da gravação do reality no Refúgio e pede que Lui e Sol desistam de ir embora.

Lumiar conversa com o investigador Estevão sobre o caso do laboratório de DNA. Clara implora para falar com Helena. Jenifer tem uma ideia para se vingar de Theo. Todos se comovem com a declaração de Dora. Helena consola Clara. Jenifer fala para Ben que Theo transformou Kate em Sol mais jovem, e insinua que o empresário pode ter feito outras vítimas.

TERRA E PAIXÃO

Ruan conta a Antônio que Aline teve que comprar defensivo para acabar com as pragas da plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Lucinda se oferece para ajudar Aline, sem que Antônio saiba. Luigi ameaça chamar a polícia se Laurita não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos.

Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irene tenta amenizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na pracinha, Alex e Téo defendem Ian, Nath e Ellen da gangue Pedalzera. Vitor furta dinheiro do caixa do Armazém. Fausto apresenta o projeto de cultura para Hélio, mas Hélio declara que não tem investimento para isso. Hélio sugere para Fausto escrever uma obra sobre o bairro Castanheiras. Enzo faz uma entrevista de emprego para uma empresa de contabilidade. Mais tarde, na praça central, os amigos do Lado Vila se trombam com o Lado Torre e brigam feio. Mari e Amanda escutam a gritaria e separam as crianças. Mari olha diretamente para Romeu e lembra do passado. Amanda sugere que eles disputem o banco da praça por uma semana com uma competição esportiva no CEC.

Os dois lados de Castanheiras acrescentam que o time perdedor deve postar foto nas redes sociais citando coisas positivas do time vencedor. Hélio aconselha às crianças que joguem Base 4 para disputar o banco. Na Monter Mercado, Bassânio pede desculpa para Pórcia. Pórcia escreve em um caderno para se comunicar com ele, porém, Bassânio não sabe ler. Pórcia menciona que sabe ler lábios. Mari diz para Vitor que sumiu metade do dinheiro no caixa do Armazém, mas Vitor expressa que não foi ele que pegou. Clara nota que Vitor está com relógio novo, e Mari afirma que ele comprou o objeto com o dinheiro que roubou do Armazém. Mari expõe que se Vitor tomar alguma atitude indesejada novamente, ele vai sair da empresa. Vitor continua negando e lembra que também é sócio do Armazém. Dimitri, Chilique e Muke vão até o CEC para jogar vaselina na quadra e armar contra Téo e Alex. Trapaça e Fê Dengosa sujam a pracinha de Nath, Ellen e Ian.

