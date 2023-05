Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 23

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília registra toda a conversa com Anselmo. Luís não consegue contar para Cândida sobre seu namoro, e Tânia vai embora decepcionada. Ivan tenta chamar a atenção de Lucília. Marê revela sua preocupação com Lucília para Orlando. Marcelino repreende Luís por não enfrentar Cândida. Neiva consola Tânia. Wanda desafia Silvio. Lucília observa Anselmo e Cândida, enquanto sai com Ivan. Érico conversa com Verônica sobre Anselmo. Júlio teme que a proximidade de Lucília com Gilda prejudique Marê. Lucília garante a Orlando que provará a inocência de José. Cândida humilha Tânia. Lucília se insinua para Anselmo.

VAI NA FÉ

Theo é levado para hospital. Lumiar entrega os documentos de Geremias para Heitor. Ben se preocupa com a ex-mulher. Clara avisa a Rafa que Theo está no hospital e implora que Jenifer vá com eles. Ben exige que Heitor cumpra o acordo que fez com Lumiar. Theo se emociona ao ver Jenifer. Ben se surpreende ao saber que Jenifer visitou Theo.

Neide fala mal de Jenifer ao vê-la com Hugo. Theo não deixa Clara passar a noite com ele no hospital. Kate descobre o que Theo fez com Sol. Jenifer defende Theo para Hugo. Ben e Theo discutem no hospital. Sol se preocupa ao saber que Lui não foi avisado sobre o reality. Lumiar e Theo ficam juntos. Kate conta para Jenifer o que Theo fez com Sol.

TERRA E PAIXÃO

Irene disfarça quando Luana entra no quarto. Daniel pergunta a Aline se ela está namorando Jonatas. Kelvin sugere que ninguém deixe Cândida sozinha com Irene. Ademir garante a Caio que Antônio quer prejudicar o filho. Anely aconselha Luigi a fugir, depois de contar ao italiano que Daniel está com os números do cartão dele.

Menah percebe que Jonatas gosta de Aline. Antônio propõe a Luigi que o italiano ajude Petra a se curar, em troca de uma boa colocação de emprego. Graça reclama com os pais da falta de atenção de Daniel. Daniel não gosta da decisão de Antônio sobre Luigi e avisa ao italiano que ficará de olho nele. Daniel confessa a Caio que não quer se casar com Graça. Tadeu pede a Enzo que descubra quem é a mulher com quem ele fala no hot site. Caio aconselha Daniel a se declarar para a mulher por quem ele está apaixonado.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Téo fica bravo com Alex por derrubar o suco nele. Alex diz que foi sem querer. Romeu manda Alex pedir desculpa para Téo, e o amigo nega. Daniel chega para acalmar a situação no restaurante. Após assistir ao vídeo, Julieta acha que Romeu tem algum romance com Rosalina. Mariana nota que Julieta está avoada e tenta conversar com a filha falando que já perdeu muito tempo com ela e agora quer estar mais presente. Ian, Nath e Ellen pensam em um plano para tentar combater a gangue Pedalzera.

Ian conta para Ellen e Nath que ele tem um amigo imaginário chamado Leon, e elas se interessam pela história. Julieta começa a se abrir com a mãe. Mari pergunta se Julieta gosta de algum menino. Julieta questiona se Mariana já amou outro homem além de Daniel. Amanda aconselha Julieta se esforçar para se aproximar da mãe. Alex comenta com Romeu que é nítido como ele está caidinho por Julieta. Leandro declara para Glaucia que todos os projetos apresentados foram péssimos. Glaucia diz ao pai que só queria uma chance para investir nela. Nath, Elen e Ian confrontam a gangue Pedalzera e afirmam que não vão sair da pracinha deles.

