Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 22

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília comunica a Orlando que vendeu a casa deles em Belo Horizonte. Júlio e Sônia se amam. Verônica sugere que Marê e Orlando adotem Marcelino. Aparecida se preocupa com o envolvimento entre Sônia e Júlio. Marê se surpreende quando Lucília conta que ficará em São Jacinto. Wanda convida Adélia e Tânia para desfilarem na reinauguração de sua loja. Gilda é simpática com Marcelino, e Marê desconfia. Marcelino leva Tânia para se encontrar com Luís. Cândida flagra Tânia e Luís juntos. Lucília conhece Anselmo.

VAI NA FÉ

Geremias morre, e Lumiar fica arrasada. Dora e Fábio se animam com a chegada de Lui. Jenifer avisa a Sol que mudará seu registro de nascimento. Dora fala com Mauri, seu oncologista. Rubens, um atirador, segue Lumiar no ICAES. Guiga alerta Lumiar sobre a fuga de Emílio. Lui se solidariza com Dora. Lumiar consegue com Orfeu parte da senha de acesso para as provas do caso de Geremias.

Vitinho acerta com Renata e Plínio de fazer um reality sobre o dia a dia de Lui com a banda. Vitinho comunica à banda sobre o reality. Sol conversa com Bruna sobre Lui. Lui e Jade se aproximam. Rubens ameaça Lumiar. Yuri ajuda Lumiar a encontrar a outra parte da senha de Geremias. Lumiar sofre um atentado, e Theo tenta lhe proteger.

TERRA E PAIXÃO

Caio reage ao ser expulso de casa por Antônio. Lucinda recebe elogios de Marino. Aline afronta Antônio. Caio e Daniel fazem um pacto. Luigi tranca os remédios de Petra em uma gaveta. Elias pega o dinheiro de Mara. Daniel critica Graça. Caio fica decepcionado quando Aline lhe diz que só pode oferecer sua amizade. Cândida aconselha Caio a ficar no bar com ela. Cândida ameaça contar tudo que sabe sobre Irene, caso ela prejudique Caio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Rosalina chama Romeu para um jantar em comemoração ao aniversário dela. Glaucia apresenta sua ideia de empresa de moda para Leandro e Bernardo. Na Holding, Fausto invade a reunião e diz que deseja mostrar seu projeto cultural para a família Monteiro. Nath e Ian vão até a estufa de Clara, observam a senhora com um caldeirão e acham que ela é uma bruxa. Em um bate-papo com Vera e Pórcia, Bassânio comenta com a dona da Monter Mercado que Pórcia nem o cumprimentou quando foi atendido pela jovem. Vera explica para Bassânio que Pórcia é surda. Julieta observa Bernardo e Vera a caminho de casa e segue o casal para descobrir o endereço da residência de Romeu. Alex e Karen esbarram com Julieta no Lado Torre e pedem para ela voltar para o Lado Vila.

Daniel senta com Julieta e conta a versão dele sobre o passado com a família Monteiro. Daniel revela que também fez um trabalho para os rivais e acabou causando um incidente. Téo e Lívia comemoram os dois meses de namoro no restaurante que Daniel trabalha. Romeu, Rosalina, Alex, Nando e Karen aparecem no mesmo restaurante para celebrar o aniversário de Rosalina. Alex debocha por que Lívia e Téo comem hambúrguer em um local chique. Rosalina pergunta se Romeu quer dividir um filé mignon com ela. Os amigos de Romeu cantam parabéns para Rosalina, e Lívia grava o momento para enviar a Julieta. Na hora do “com quem será que Rosalina vai casar”, os amigos mencionam o nome de Romeu. Julieta recebe o vídeo de Lívia. Alex derruba um copo de suco em cima de Téo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também