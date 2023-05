Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

SÁBADO, 20

GLOBO

AMOR PERFEITO

Lucília sonda Ítalo sobre a história da cidade e descobre que Anselmo se tornou acionista do hotel após o rompimento de Leonel com Virgílio. Lucília conhece Ivan. Lucília afirma a Orlando que o primo deveria ficar com Gilda. Frei João termina a reconstrução da loja de Wanda. Orlando confessa a João que teme revelar seu segredo a Marê. Gusmão se insinua para Marê, que não percebe e apresenta Orlando como seu noivo. Marê garante a Frei Leão que não deseja mais ouvir o nome de Virgílio. Lucília anuncia a Orlando que decidiu ficar em São Jacinto.

VAI NA FÉ

Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia. Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar.

Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas. Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.

TERRA E PAIXÃO

Cândida diz a Caio que Antônio não o perdoará. Aline vai ao cartório e pede cópias autenticadas da escritura. Laurita resolve confiar em Luigi para ajudar Petra a abandonar a dependência de medicamentos. Gladys é enganada por Luigi. Marino elogia Lucinda. Aline desconfia de que alguma coisa esteja obstruindo a água que abastecem suaa terras. Aline diz a Daniel que não concorda com briga de família por causa de herança. Odilon resolve dar aula para Lucinda com Marino. Graça segue a orientação de Irene e planeja simular uma gravidez para apressar o casamento com Daniel. Caio surpreende ao anunciar para a família que metade de tudo que é de Antônio pertence a ele.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

A novela não é exibida aos sábados.

